19 декабря 2023, 21:41

«Мы задумывали три сезона». Сценарист сериала «Слово пацана» рассказал, от кого зависит судьба продолжения

РИА «Новости»
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У нашумевшего сериала «Слова пацана — кровь на асфальте» может быть не только второй, но и третий сезон. Сценарист Андрей Золотарев рассказал в интервью «360», от кого зависит судьба продолжения истории.

Второй и третий сезоны Поклонники сериала «Слова пацана» могут надеяться, что этой истории еще далеко до финала. Золотарев признался, что сам рассчитывает на продолжение сериала.

«Когда мы изначально эту историю прикидывали и так очень приблизительно ее раскладывали, мы задумывали три сезона. И мне бы очень хотелось, чтобы мы продолжили эту историю», - сказал он.

Сценарист сообщил, кто будет решать судьбу возможного продолжения истории.

«Это зависит от единственного человека - от Жоры Крыжовникова. Сейчас пройдет сериал, осядет пыль. Мы соберемся и примем это решение», - заявил он.

Реальные пацаны из собирательных образов Золотарев рассказал, что сериал не снимали по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х». Это документальная работа, набор интервью с участниками молодежных банд, фактически - серьезное исследование криминальной жизни Казани тех лет.

По словам Золотарева, эта книга дала импульс для работы над сериалом. Но сам сериал, в отличие от книги, не основан на реальных событиях. Образы героев тоже не повторяют кого-то из реальных людей - они собирательные.

При этом, по мнению Золотарева, вымышленные герои получились в фильме правдивыми и реалистичными.

«Режиссеру и актерам это невероятно удалось. Они взяли сухой текст и оживили его настолько, что мы в это верим. Я сам смотрю, и у меня как будто какие-то флешбэки из детства, как будто я вспоминаю этих ребят», - поделился сценарист.

А вот вымышленный элемент - «пацаны не извиняются», признался Золотарев. Хотя такое правило и действовало в некоторых регионах, к Казани оно не имело отношения. В сериал его добавили из драматургических соображений.

Секрет переснятой концовки Андрей Золотарев не стал раскрывать, изменилась ли переснятая концовка сериала.

«Мы пересняли многие сцены. Многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменилась ли концовка, лучше посмотреть целиком оригинальную серию. Это единственный способ получить удовольствие. Зачем пересказывать? Есть же кайф - сесть, посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие - зачем его портить?» - заявил сценарист.

Ранее Золотарев сообщил, что финальная серия сериала «Слово пацана» утекла в Сеть в сыром виде и назвал ее «недоделанным фаршем».

Книги Казань Сериалы Режиссер История
19 декабря 2023, 18:25
«Способ получить удовольствие». Сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос об официальной концовке
РИА «Новости»
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Поклонникам сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» лучше не знать официальную концовку заранее, а самостоятельно посмотреть финальный эпизод. Об этом заявил сценарист сериала Андрей Золотарев в интервью ведущему «360» Михаилу Ракитскому.

Одной из тем разговора стал слив восьмой серии «Слова пацана» , после которого появилась информация о пересъемках финального эпизода. Ведущий спросил у гостя, будет ли официальная концовка отличаться от финала слитой серии.

«Я не скажу. Это надо смотреть. Это бессмысленно - зачем описывать сюжет истории? Я скажу, что мы пересняли многие сцены, многие линии видоизменились. Но для того, чтобы понять, изменится она или не изменится, лучше целиком посмотреть оригинальную серию - это единственный способ получить удовольствие. <…> Есть же кайф - сесть, всем вместе посмотреть, полностью прожить эту историю, финал ее. В этом большое удовольствие, зачем его портить?» - ответил Золотарев.

Ранее сценарист «Слова пацана» ответил на вопрос о втором сезоне сериала. По словам Золотарева, он хотел бы, чтобы проект получил продолжение, но это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

Сериалы Фильмы
19 декабря 2023, 03:51
Автор «Слова пацана» анонсировал книгу о женских бандах
РИА «Новости»
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Писатель Роберт Гараев, написавший «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», анонсировал выпуск книги о женских бандах. Он рассказал об этом во время встречи с читателями, организованной сервисом «Букмейт» и издательством Individuum, сообщил Forbes.

По словам Гараева, он давно мечтал написать книгу о криминальных группировках, состоящих из девушек. Проблема в том, что женщины не очень охотно делились воспоминаниями на эту тему. Ситуация изменилась после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Гараев не назвал дату выхода о женских бандах, но отметил, что выйдет она в издательстве Individuum.

Ранее журналист Манэ Варданян рассказал, почему в общество вернулся культ 90-х годов. По его словам, фильм режиссера Жоры Крыжовникова напомнил старшему поколению воспоминания, а молодому показал яркие образы того времени - дубленки, ушанки, яркие спортивные костюмы и культовые кроссовки Adidas. По этой причине торговые онлайн-площадки заполонили объявления о продаже вещей в стилистике сериала.

Книги Сериалы Преступления Писатели
18 декабря 2023, 15:15
Премию в области музейного дела имени Лихачева учредили в России
РИА «Новости»
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Министерство культуры России учредило ежегодную Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Ольга Любимова.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы - каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда», - заявила она.

Любимова отметила, что решение о учреждении премии имени Лихачева приняли, чтобы подчеркнуть важность представителей самых разных профессий в музеях страны. Заявки примут от соискателей из всех музеев России.

Награду вручат на фестивале «Интермузей», который возобновит работу в мае 2024 года в новом современном формате.

Ранее премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручили в Москве.

Награды Музеи Москва 2023
18 декабря 2023, 02:20
Юрлицо сервиса Spotify официально прекратило работу в России
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Единственное юридическое лицо стримингового сервиса Spotify в России ООО «Спотифай» прекратило работу, его официально ликвидировали 14 декабря. Об этом свидетельствуют данные из госреестра ЕГРЮЛ.

Компания «Спотифай» зарегистрирована в России с 13 января 2014 года. Сервис направил заявление о ликвидации юрлица 6 февраля 2023 года.

Сервисы Spotify недоступны в России с 11 апреля 2022 года, они перестали работать после «тщательного анализа текущей ситуации».

Spotify в России был не особенно популярен, поэтому его уход с отечественного рынка не вызвал резонанс. У сервиса «VK Музыка» 46 миллионов пользователей, что в 10 раз больше, чем у Spotify, отметил директор по музыкальным сервисам VK Николай Дуксин.

Россия Музыка Spotify

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