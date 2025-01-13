13 января 2025, 13:28

«Мы видели сообщения». Песков — о съемках фильма «Кремлевский волшебник»

РИА «Новости»
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Создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором президента России Владимира Путина может сыграть Джуд Лоу, не обращались в Кремль. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Издание Deadline ранее заявило, что в киноадаптации бестселлера Джулиано да Эмполи роль Путина может исполнить британский актер. Фильм под названием «Кремлевский волшебник» планирует снять французский режиссер Оливье Ассайас.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, в Кремле ничего не знают о сюжете картины и ее деталях.

Джуд Лоу ранее заметил, что еще не приступил к съемкам. Артист добавил, что участие в фильме такого уровня можно сравнить с подъемом на Эверест.

Дмитрий Песков Кино Голливуд Фильмы Россия Владимир Путин
09 января 2025, 19:06
В Австралии по ошибке снесли дом, где основали группу AC/DC
Global Look Press
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В пригороде Сиднея Бервуде по ошибке снесли дом по адресу Берли-стрит, 4, в котором когда-то была создана легендарная рок-группа AC/DC. Об этом сообщил телеканал CNN.

Здание состояло из одного этажа и двух комнат. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 годы, переехав с родителями из Шотландии. Когда их группа стала всемирно известной, здание превратилось в объект паломничества для фанатов.

Согласно заявлению девелопера, компания не поняла исторической значимости дома, а его нынешний владелец не счел нужным поделиться информацией. Представители самой группы пока никак не прокомментировали произошедшего.

Ранее британская рок-группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет. Новая работа получила название Songs Of A Lost World.

Австралия Строительство Музыка
07 января 2025, 11:47
Кубанские матрешки стали лучшими в России
Unsplash
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Организаторы объявили результаты онлайн-конкурса, посвященного матрешкам. Жюри определило победителей в 12 различных номинациях. Лучшими в России были признаны матрешки, созданные мастерицей из Краснодарского края, сообщил сайт kp.ru.

В номинации «Душа» победила мастерица Елена Калинина из станицы Нововеличковской. В свои работы она вложила сюжет из жизни бабушки.

Конкурс проходил в течение 2024 года. Всего было представлено 696 работ, авторами которых стали как любители, так и профессиональные художники. Впервые появилась «Матрешечная карта России».

Ранее в Лосино-Петровском провели мастер-класс по раскрашиванию традиционной русской матрешки. Праздник подготовили и провели местное отделение партии «Единая Россия», сотрудники Дома культуры «Октябрь», Объединенной дирекции парков и волонтеры Московской области.

конкурсы
07 января 2025, 11:27
Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 миллиарда рублей
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За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей — «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.

За первые дни проката сразу два российских фильма смогли собрать более миллиарда рублей - «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник изумрудного города». Об этом сообщила НСН.

Сказке про богатыря миллиардные сборы в прокате предсказали еще до премьеры. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с изданием рассказал, что другие серии богатырской саги успешно показывались на цифровых платформах.

«Для „Финиста“ диапазон два-три миллиарда кажется вполне посильным», - подчеркнул он.

В прокате лента появилась 1 января. В первый день сборы превысили 210 миллионов рублей. Во второй день проката «Финист. Первый богатырь» собрал 330 миллионов, а в третий - почти 300 миллионов рублей.

По данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, сказка про богатыря стала второй по популярности картиной на новогодних каникулах. В фильме снимались Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева.

Кино Фильмы
06 января 2025, 10:05
Юра Борисов не получил «Золотой глобус»
РИА «Новости»
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Российский актер Юра Борисов не поучил премию «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора». Об этом сообщило Variety.

Победителем в номинации «лучшая мужская роль второго плана» стал американец Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль». Помимо Борисова, на эту награду претендовали артисты Джереми Стронг, Дензел Вашингтон, Гай Пирс и Эдвард Нортон.

Премию за лучший сценарий получил Питер Строан, наградой за лучшую мужскую роль в драматическом сериале удостоили Хироюки Санаду.

Фильм «Анора», в котором сыграл Борисов», показывает историю о секс-работнице и ее безумных любовных отношениях с сыном олигарха. В российский прокат кинолента вышла в октябре.

Британская кинопремия BAFTA включила Юрия Борисова и актера Марка Эйдельштейна в лонг-лист номинации «лучшая мужская роль второго плана». Церемония награждения победителей состоится 16 февраля, сообщил RT.

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