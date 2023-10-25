Музей Победы подготовил программу для московских школьников на каникулы

Во время отдыха от школы ученики могут прийти на эксклюзивные экскурсии и занятия по одному из шести подготовленных направлений: историческому, гражданско-патриотическому, медиа, творческому или техническому. Для самых юных москвичей продумали специальную программу - «Мурзилки».

«Отряды набираются по тематическим направлениям. В программе - экскурсии и квесты, встречи с интересными людьми, концерты и обучающие мастер-классы. Впечатлений хватит надолго», - отметили в пресс-службе музея.

На мероприятие могут прийти дети в возрасте от семи до 13 лет. Программу и подробности можно посмотреть на официальном сайте проекта «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!».