Музей Победы подготовил программу для московских школьников на каникулы
Во время каникул, с 30 октября по 3 ноября, в Музее Победы в Москве пройдут экскурсии и тематические мероприятия для детей. Об этом сообщили на сайте учреждения.
Во время отдыха от школы ученики могут прийти на эксклюзивные экскурсии и занятия по одному из шести подготовленных направлений: историческому, гражданско-патриотическому, медиа, творческому или техническому. Для самых юных москвичей продумали специальную программу - «Мурзилки».
«Отряды набираются по тематическим направлениям. В программе - экскурсии и квесты, встречи с интересными людьми, концерты и обучающие мастер-классы. Впечатлений хватит надолго», - отметили в пресс-службе музея.
На мероприятие могут прийти дети в возрасте от семи до 13 лет. Программу и подробности можно посмотреть на официальном сайте проекта «Каникулы в Музее Победы. Осень Побед!».