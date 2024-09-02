02 сентября 2024, 03:12

Мультфильм «Лунтик» стал лидером кинопроката в России

РИА «Новости»
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Мультфильм «Лунтик: Возвращение домой» занял первое место в прокате в России и странах СНГ. За период с 29 августа по 1 сентября он заработал 115,7 миллиона рублей, сообщил ресурс Kinobusiness.

Режиссером картины стал Константин Бронзит. В сюжете Лунтик со своими друзьями отправляются на поиски своей мамы, чтобы вернуться домой на Луну.

Второе место занял боевик «Ворон» режиссера Руперта Сандерса с кассой в 43,2 миллиона рублей. В фильме рассказывают о Эрике Дрэйвене, застрявшем между мирами в попытках спасти свою возлюбленную.

Третьим в прокате стал французско-бельгийский фильм «Ларго Винч: Гнев прошлого». Он заработал на выходных 21,4 миллиона рублей. В ленте рассказывают о миллиардере Ларго Винче, который должен спасти сына и свою бизнес-империю от таинственного врага.

Ранее сказка «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя собрала в прокате свыше миллиарда рублей. За основу киноленты взяли знаменитый советский мультфильм.

Рубль Режиссер Фильмы Россия
01 сентября 2024, 19:06
Умер актер Малого театра Алексей Кудинович
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Актер Малого театра, народный артист России Алексей Кудинович ушел из жизни в воскресенье в возрасте 73 лет. Об этом сообщила пресс-служба учреждения культуры.

«Для Малого театра тяжелая потеря. Народного артиста России Алексея Кудиновича не стало 1 сентября. Одного из тех одаренных, уникальных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли по уровню исполнения таковыми не становились», - отметили в театре.

Точные дата и время прощания с Кудиновичем станут известны позднее.

«Родным и близким артиста свои соболезнования выразили его коллеги. Они глубоко скорбят вместе с ними», - добавили в пресс-службе.

Алексей Кудинович трудился в Малом театре на протяжении 50 лет. Он сыграл порядка 70 ролей, в том числе Акима во «Власти тьмы» Толстого, купца Восмибратова в «Лесе» Островского, Ферапонта в «Трех сестрах» Чехова и Мерлюша в «Таинственном ящике» Каратыгина.

Театры Актеры
29 августа 2024, 18:17
Военно-патриотический фильм «9 секунд» выйдет в прокат 26 сентября
Unsplash
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ООО «Каро Продакшн» совместно с ООО «Каро Прокат» выпустит в широкий прокат фильм «9 секунд» 26 сентября. Картина создана при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны России.

Лента получила статус национального кино, ее выход приурочен к годовщине подвига Алдара Цыденжапова. Военно-патриотический фильм, рассчитанный на широкую аудиторию, рассказывает о героическом поступке 19-летнего матроса.

Родившийся в поселке Агинское Забайкальского края, Алдар с детства мечтал о службе на флоте, и его мечта осуществилась - он стал матросом на эсминце «Быстрый» Тихоокеанского флота.

В 2010 году, во время возгорания в машинном отделении эсминца, Алдар сумел предотвратить распространение пожара, тем самым спас не только корабль, но и 358 членов экипажа.

Фильм создан с целью патриотического воспитания молодежи, внося важный вклад в формирование патриотического сознания, повышение интереса к военному делу и пропаганду семейных ценностей и дружбы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Кино
19 августа 2024, 20:45
Минкультуры открыло прием заявок на участие в гастрольно-концертной программе
РИА «Новости»
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Минкультуры России 19 августа начало принимать заявки на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы — Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Программа «Большие гастроли» - это гастроли театров, а «Мы - Россия» предусматривает гастроли национальных коллективов.

«Благодаря проекту и самые известные труппы, и небольшие коллективы получили возможность радовать своим мастерством зрителей в разных регионах нашей большой страны», - отметила министр.

Участвовать в программе могут как российские театры и национальные коллективы, так и русские театры ближнего зарубежья. Любимова сообщила, что в 2024 году участие в программе принимают 268 театров и 61 национальный коллектив.

Более 1700 школьников из новых регионов страны посетили столицу с начала лета в рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4 85».

Минкультуры России 19 августа начало принимать заявки на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы - Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Россия Театры Минкультуры РФ Ольга Любимова
09 августа 2024, 20:19
Москвичей пригласили на «Вельвет Фест» в сад «Эрмитаж»
РИА «Новости»
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В Москве 18 августа пройдет «Вельвет Фест». Популярные артисты выступят в саду «Эрмитаж» в честь 20-летия музыкального лейбла Velvet Music.

В ближайшие дни также пройдет фестиваль «Москва 2030». «Лужники». Дети поучаствуют в мастер-классах и других активностях.

«Вельвет Фест» станет самым уютным музыкальным событие лета. Посетители услышат Елку и Мари Краймбрери, Нюшу, Еву Польну, Наталью Подольскую.

Свои хиты на фесте исполнят Владимир Пресняков, Uma2rmaN, «Винтаж» и «Чи-Ли».

На масштабном празднике будет интересно как взрослым, так и юным гостям - на «Вельвет Фесте» выступят популярные блогеры.

Организаторы отметили, что Velvet Music - музыкальная семья, которая уже 20 лет создает свою философию, основываясь на семейных ценностях, дружбе и честном диалоге со слушателем.

Дети Концерты Музыка Фестивали Москва

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