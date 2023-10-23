Москвичи смогут воспользоваться виртуальным «Читательским билетом РГБ»

В пресс-службе библиотеки сообщили, что провели масштабную работу по модернизации схемы обслуживания читателей в главном здании. Фактически там завершился первый этап цифровой трансформации. Посетители смогут установить мобильное приложение «Читательский билет РГБ», которое заменит пластиковую карту на входе и при получении и возврате книг в главном корпусе.

«Сокращается как время, затрачиваемое на запись, так и нагрузка на сотрудников, а доступность библиотеки повышается», - отметили сотрудники учреждения.

Кроме того, новые читатели смогут зарегистрироваться самостоятельно - через аккаунт на Госуслугах или при помощи терминалов.

Ранее в столице нашли пропавшую главного библиотекаря ГПИБ.