31 октября 2023, 16:37

Москвичей пригласили на выставку «Абрамцево. Искусство или жизнь»

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Музее В. А. Тропинина 3 ноября откроется выставка под названием «Абрамцево. Искусство или жизнь», посвященная творчеству художников Мамонтовского (Абрамцевского) художественного кружка. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Посетители увидят 49 предметов из музея-заповедника «Абрамцево», включая знаковые работы таких художников, как Константин Коровин, Михаил Нестеров и Илья Репин. Среди экспонатов будет финальный эскиз картины «Аленушка» Виктора Васнецова, керамика Михаила Врубеля, живописные произведения и многое другое.

Выставка приурочена к 105-летию музея-заповедника «Абрамцево», которое будут отмечать в 2023 году, а также к 55-летию Музея В. А. Тропинина, которое отпразднуют в 2024 году.

Ранее стало известно, что свыше 60 картин Ивана и Алексея Букакиных представят на выставке в Коломне.

Выставки Музеи Москва 2023
31 октября 2023, 11:23
Технологии и мечты. Выставка «Первые в России — стране возможностей» откроется на ВДНХ
Пресс-служба дирекции участия Движения Первых в выставке-форуме
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Временная экспозиция «Первые в России — стране возможностей» откроется в отреставрированном павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ 4 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Совместная экспозиция Движения Первых и платформы «Россия — страна возможностей» в восьми залах продемонстрирует посетителям достижения страны через отражение прошлого, настоящего и будущего.

Как пояснил гендиректор ВДНХ Сергей Шогуров, в павильоне № 1 восстановили фасады, интерьеры, внешнее убранство. Временная экспозиция не нарушит его исторический облик, работы идут в соответствии с требованиями строительного контроля.

Подробнее узнать об экспозиции и зарегистрироваться для посещения интерактивного пространства можно на платформе expo.pervye.ru , почитать о выставке-форуме «Россия» - на сайте russia.ru.

По его словам, уникальные технологические решения позволят каждому гостю интерактивного пространства создать визуальную проекцию собственной мечты.

Главная идея выставки в том, что мечта - это начало любого открытия. Гости смогут познакомиться с проектами Движения Первых и платформы «Россия - страна возможностей», принять участие в образовательных и культурно-развлекательных мероприятиях.

Традиции и новшества Генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров отметил, что хотя ВДНХ обычно ассоциируется с историей, посетителей ждет «сочетание традиций и новшеств».

«Например, „купол мечты“ - это только малая часть экспозиции павильона, которая раскроет главную идею нашего проекта и позволит визуализировать свою мечту», - продолжил он.

На выставку приглашают как взрослых, так и детей.

Павильон площадью более 9,3 тысячи квадратных метров, где развернется экспозиция, находился на реконструкции с 2014 года и откроется впервые после масштабных работ. Реставраторы вернули ему облик 1954 года.

Продолжается оформление входной группы и самой экспозиции.

«Зрители узнают о современных технологиях, которые меняют нашу жизнь, о выдающихся людях, пример которых вдохновляет современную молодежь, о том, как мечты прошлых поколений стали сегодняшними достижениями нашей страны», - рассказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров.

Выставки Москва 2023 ВДНХ
30 октября 2023, 11:20
Культурная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В День народного единства, 4 ноября, в Москве состоится традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках мероприятия пройдет более 170 событий.

«Тема акции в этом году - „Россия объединяет“», - отметила Сергунина.

Более 100 городских площадок, включая Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и другие присоединятся к мероприятию.

Москвичей будут ждать театрализованные экскурсии, кинопоказы, концерты и мастер-классы. Для посещения понадобится предварительная регистрация.

Ранее жителям столицы сообщили, что музей под открытым небом откроют на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада.

Музеи Москва 2023
27 октября 2023, 04:21
Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца
скриншот видео
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Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж — музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Певицы не стало 19 октября, хотя буквально за неделю до этого она выступала на сцене.

«Внезапная и преждевременная смерть талантливого исполнителя - огромное потрясение для всех», - сказано в сообщении польской радиостанции RMF.

Кристина Дурис выступала на сцене с семилетнего возраста. Она принимала участие во многих международных фестивалях по всему миру.

Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж - музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Музыка Польша
26 октября 2023, 23:49
Странный ляп нашли в «Служебном романе»
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В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины — секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины - секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

Небольшой ляп можно увидеть через час и 12 минут от начала первой серии. Если внимательно посмотреть на ногти секретарши Верочки Калугиной, то они накрашены ярко-красным лаком. Однако спустя уже несколько минут, когда она перемещается в другую локацию, никакого лака на ногтях уже нет.

Лирическая трагикомедия Рязанова о жизни сотрудников обычного московского «статистического учреждения» стала лидером кинопроката 1978 года. Ее посмотрели более 58 миллионов зрителей. Спустя год «Служебному роману» вручили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

В фильме «Вий», снятом по повести Николая Гоголя, также нашли ляп. На 16-й минуте картины на подряснике главного героя можно увидеть большую прореху на плече. Но уже в следующих кадрах одежда Хомы Брута выглядит как новая.

Фильмы

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