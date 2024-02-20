Москвичей пригласили на фестиваль русского стиля
Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений — от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов — пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.
«Кураторы проекта постарались отметить ярких представителей всех поколений, которые определяли и продолжают определять направления развития русского стиля в современной культуре», - добавили в ведомстве.
Специалисты творческих профессий продемонстрируют свое понимание концепта русского стиля. В рамках фестиваля жители и гости Москвы смогут ознакомиться с несколькими экспозициями.
Так, 22 февраля галерея «На Шаболовке» в сотрудничестве с Музеем Театра кукол имени С. В. Образцова представит выставку «Биомеханика Мейерхольда. Актер. Кукла», раскрывающую секреты оживления персонажей на сцене и процесс создания театральных кукол.
Выставка «Русский стиль. Текстильные истории» ждет посетителей с 29 февраля в галерее «Нагорная». Зрители увидят реализованные в одежде мотивы живописи Кандинского, лоскутные проекты и уникальные принты.
Проект «Екатерина Смирнова. Литография» будет доступен с апреля по май в галерее «Китай-город». Посетителям продемонстрируют литографии, офорты и ксилографию с городскими пейзажами.
С 11 октября по 3 ноября там же пройдет выставка картин Клары Голицыной, которая работает в разных направлениях, от реализма до постмодерна.
Кроме того, творческие мастер-классы пройдут в парке Горького в Москве. Гости посетят занятия по лепке, керамическую мастерскую, научатся сервировать стол и готовить оригинальные блюда.
Объединение «Выставочные залы Москвы» проведет фестиваль «Русский стиль. Взгляд из XXI века», который предоставит артистам различных направлений - от художников и дизайнеров до модельеров и музыкантов - пространство для рефлексии и новаторского осмысления концепта русского стиля. Он состоится на нескольких городских площадках в течение года, сообщил столичный департамент культуры.