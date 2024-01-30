Московский фестиваль кино стартовал в Таиланде

«Открытие фестиваля состоялось под эгидой Международной недели дизайна в Бангкоке», - пояснила она.

В ближайшие два с половиной месяца жители и гости Бангкока, Паттайи и Пхукета увидят пять отечественных кинолент - «Вызов», «Сердце пармы», «Либерея: Охотники за сокровищами», «Обратимая реальность» и «Конек-горбунок».

Кинофестиваль пройдет в рамках культурного и туристического обмена между Россией и Таиландом. На мероприятии подпишут соглашения о создании совместных кинопроектов и демонстрации российского контента на тайских стриминговых сервисах. Представители индустрии из двух стран уже начали работать над совместными телешоу, сериалом «Принцесса Сиама», мультфильмами и полнометражной картиной.

В ближайшие годы культурное взаимодействие обеих стран расширится. К участию в программе обмена привлекут парки, библиотеки, театры и другие учреждения.

Ранее эксперты назвали самый кассовый российский фильм после «Чебурашки». Сборы ленты составили более 3,5 миллиарда рублей.