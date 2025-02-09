09 февраля 2025, 15:36

Московские театры обновили рекорд посещаемости

РИА «Новости»
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Столичные театры начали посещать больше зрителей. В прошлом году их число возросло до 4,7 миллиона человек, что стало новым рекордом за последние пять лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что такого успеха удалось достигнуть благодаря обновлению зданий многих театров, а также улучшению качества постановок и увеличению числа премьер. Градоначальник добавил, что в 2024 году на спектакли пришло на 100 тысяч человек больше, чем в 2023 году. За 10 лет в городе завершили ремонт, реконструкции и строительство 41 театра.

«В топе - Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр сатиры и Театр эстрады», - подчеркнул Собянин.

Он напомнил, что МАМТ в 2024 году показал зрителям восемь новых постановок, а Московский театр оперетты вернул легендарного «Мистера Икс».

Ранее опрос показал, что более половины россиян предпочитают проводить выходные зимой в домашней обстановке, а 30% - в соцсетях. Примерно четверть респондентов сообщила, что любит читать книги, гулять на улице, ходить в театры и кино, а также на творческие мастер-классы.

Театры Сергей Собянин Москва
07 февраля 2025, 19:59
Екатерина Мизулина на фоне провокационного фото нежно обратилась к Шаману
Социальные сети Екатерины Мизулиной
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с певцом Шаманом (псевдоним Ярослава Дронова). Публикацию в личном Telegram-канале Мизулина снабдила провокационной подписью.

Снимок обработан в фоторедакторе. В кадре Мизулина и Шаман стоят рядом, у певца длинные волосы и борода.

«Ты мой», - гласит подпись к снимку.

Спустя несколько минут после публикации Мизулиной Дронов разместил в своем Telegram-канале аналогичный снимок. Артист подписал его «Ты моя». Многие подписчики певца в комментариях обрадовались такому развитию событий.

«Ярослав, я от радости чуть не закричала. Будьте счастливы!», - написала одна из поклонниц артиста.

Пресса муссирует слухи о романе Екатерины Мизулиной и Шамана с лета 2024 года. Их неоднократно замечали вместе, официально о своих отношениях Мизулина и Дронов не заявляли.

Однако 3 февраля Мизулина и Шаман изобразили поцелуй перед собравшимся на концерт школьниками. Позднее в сети появилось и видео танца артиста с активисткой.

Фото Отношения Екатерина Мизулина Артисты
05 февраля 2025, 13:44
«Русский менталитет». Дочь музыканта — о его телефонной беседе во время исполнения партии
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Телефонный разговор не помешал музыканту Игорю Разумовскому исполнить свою партию на репетиции. Об этом Super.ru рассказала дочь дирижера Евгения.

По ее словам, отец позвонил младшей дочери по важному вопросу из-за документов.

«Как вы могли заметить, это никак не повлияло на репетицию. Он отыграл свою партию так, как должен был отыграть», - отметила Евгения.

Сам Разумовский относится к видео с долей иронии, а люди получают от ролика положительные эмоции.

«К счастью, очень мало негатива. Много людей из-за границы пишут про русский менталитет, восхищение таким характером», - добавила дочь музыканта.

Разумовский работает в оркестре более 30 лет. Он окончил Московскую консерваторию как ударник, а затем как дирижер. Недавно в Сети завирусилось видео с его участием, на котором он невозмутимо играет на ударном инструменте свою партию и одновременно разговаривает по телефону. Дирижер отметил, что не ожидал такой славы.

Видео Музыка Артисты
02 февраля 2025, 21:07
«Мне не привыкать». Невозмутимый музыкант раскрыл, кому звонил во время репетиции
РИА «Новости»
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В рунете завирусилось видео с самым невозмутимым музыкантом. Во время репетиции мужчина разговаривал по телефону и играл на ударных, идеально попадая в такт. Героем соцсетей оказался дирижер оркестра «Новая Россия» Игорь Разумовский. Он сообщил 360.ru, что не был готов к такой популярности.

«Я человек публичный, мне не привыкать, но так, конечно, по современным технологиям это… не так. Но что делать, значит, такой мир на данный момент у нас», - сказал он.

Музыкант попал в кадр случайно. Разумовский сказал, что не ожидал такой славы. Во время репетиции ему позвонила дочь.

«Я с ребенком разговаривал», - заявил ударник.

Разумовский известен в профессиональных кругах благодаря гастролям, сотрудничеству с ведущими коллективами и кинокомпаниями. Он окончил Московскую государственную консерваторию по классу ударных инструментов, аспирантуру - по специальности «ансамбль современной музыки», в качестве дирижера стажировался у профессора Лондонской академии музыки Колина Метерса. Работает главным дирижером театра «Кремлевский балет», дирижером оркестра «Новая Россия» и оперного центра Валентины Левко.

В 2002 году художественным руководителем оркестра «Новая Россия» стал Юрий Башмет. Впоследствии он попал под украинские санкции за свою гражданскую позицию.

Музыка
02 февраля 2025, 00:18
Сыграл себя и вышел в топ. Как Танос стал самым ярким героем второй «Игры в кальмара»
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Второй сезон мегапопулярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» вышел под Новый год, в конце декабря. Создатели вывели на экран новых героев. Одним из любимчиков зрителей стал рэпер по имени Танос. В секрете его успеха разобрался 360.ru.

В сиквеле показали события, произошедшие через три года после завершения первого сезона.

Победитель Сон Ги Хун понял, что для уничтожения игры ему придется снова принять в ней участие. В конце первого сезона он встретил в аэропорту вербовщика и не сел в самолет, а во втором вновь оказался на игровой арене.

Кто такой игрок 230 по имени Танос? Среди новых участников - рэпер Чхве Сон Бон с псевдонимом Танос. По сюжету игрок 230 носит разноцветный маникюр в духе Камней бесконечности с перчатки в «Мстителях: Финал» от Marvel , фиолетовые волосы, имеет наркотическую зависимость, читает фристайл-рэп, наплевательски относится к трудностям, любит американскую культуру и иногда переходит на английский язык. Это яркий и непредсказуемый злодей с пафосной манерой речи, из-за которого некоторые испытания выходили из-под контроля.

Сам актер рассказал , что хотел показать персонажа, которого зрители еще не видели - загадочного и непредсказуемого, со своими слабыми местами. Рэпер тщательно работал над деталями, например, по-разному играл Таноса до и после приема запрещенных веществ, изобразил поврежденные из-за наркозависимости зубы и проблемы с сердечным ритмом, имитировал свойственное рэперам с зависимостью «бормотание в голос».

Танос пришел в игру, чтобы закрыть долги на сумму 816,3 тысячи долларов. Он вложился в криптовалютный проект блогера MG Coin, игрока 333 Ли Мен Ги, и потерял много денег. Рэпер враждовал со старым знакомым не только из-за мошенничества, но и из-за его союзничества с Сон Ги Хуном, устроившим восстание ради закрытия проекта. Во время потасовки двух конфликтующих групп блогер убил музыканта.

Имя Танос не очень подошло персонажу, но позволило зарубежным зрителям лучше его запомнить, признался Хван Дон Хек. Успех этому герою обеспечили забавные выходки, энергия тинейджеров и личность актера.

Актер Чхве Сонхен, или T.O.P.: почему он запрещен на родине? Эту роль исполнил 37-летний Чхве Сын Хен, который действительно читает рэп под псевдонимом T.О.Р. В прошлом он выступал в k-pop группе BigBang и во время армейской службы работал полицейским в Сеуле, но, что называется, попал под отмену.

Второй сезон «Игры в кальмара» Веб-сериал в жанре выживания вышел в сентябре 2021 года и стал самым популярным на стриминговой платформе Netflix. Через год создатели анонсировали продолжение.

Режиссер Хван Дон Хек планировал снять сиквел к Хэллоуину и очень боялся провала.

В одном из интервью он признался, что тяжело пережил свалившуюся на голову популярность и связанные с ней ожидания.

В июле 2017 года музыкант получил 10 месяцев тюрьмы и два года отстранения от обязательной военной службы за четыре случая употребления марихуаны. Он принес публичные извинения, но всего через день после предъявления обвинений попал в больницу в бессознательном состоянии из-за передозировки транквилизаторами.

До появления во втором сезоне «Игры в кальмара» Чхве Сын Хен почти девять лет был персоной нон грата в корейской индустрии развлечений. Оставшуюся часть военной службы он отбыл с января 2018 года по июль 2019 года, а в 2022 году начал изучать актерское мастерство и ​​участвовать в благотворительных проектах. Он снялся в сериале «Я - учитель», фильмах «Война цветов 2» и «Необстрелянные».

Хван Дон Хек похвалил музыканта за смелость исполнить роль Таноса - отрицательного героя с наркотической зависимостью. Актерская игра Чхве Сын Хена впечатлила его, режиссер остался очень доволен тем, как он воплотил этого персонажа в жизнь.

«Предложение сыграть Таноса было пугающим. Персонаж отражал мое прошлое, отражая аспекты, которые я предпочел бы скрыть. Страх быть загнанным в рамки одной роли заставлял меня колебаться. Но судьба, казалось, тянула меня в этом направлении», - сказал он.

Несмотря на успех сериала и персонажа, Чхве Сын Хен остался в черном списке на корейском телевидении, почти не участвовал в промо-туре, а его имя исключили из титров «Игры в кальмара».

Когда выйдет третий сезон «Игры в кальмара»? Третий сезон «Игры в кальмара» станет финальным. Он выйдет 27 июня 2025 года, как заявили в Netflix.

В конце января состоялась пресс-конференция, на которой директор по контенту стримингового сервиса Бела Баджария показала отрывок из третьего сезона сериала. На экране предстали участники смертельной игры, которые делились на команды, выбирая красные или синие шарики из автомата с жевательной резинкой.

«Успех первого сезона оказал на меня огромное давление, и мне снятся кошмары о том, что второй сезон будет принят не так хорошо», - сказал он.

Наконец, 26 декабря 2024 года вышел второй сезон. С точки зрения продюсирования новшеством стала коллаборация с крупными рекламодателями, такими как Crocs, Puma, Xbox, Call of Duty, Olive Young и другими. К промо-кампании присоединились McDonald’s, Domino’s и даже полицейские в Антверпене.

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