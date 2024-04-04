04 апреля 2024, 13:47

«Мокрушник, убийца, подонок». Актер Торсуев — о Даниле Багрове из «Брата»

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Культовый балабановский персонаж Данила Багров из фильмов «Брат» и «Брат-2» героизирует бандитизм. Таким мнением с изданием «Абзац» поделился актер Владимир Торсуев, исполнивший одну из главных ролей в картине «Брат-3».

«Но, при всем уважении, кто такой Данила? Он же мокрушник, убийца, подонок. Он убивает за деньги направо и налево: черных, белых, детей, женщин - какая ему разница. Применительно к тому времени он становится национальным героем, да?» - сказал Торсуев.

При этом он отметил замечательную режиссерскую и актерскую работу в фильмах «Брат» и «Брат-2».

Кинолента «Брат» режиссера Алексея Балабанова впервые зрители увидели на экранах в 1997 году. Фильм завоевал большую популярность в стране. В 2000 году состоялась премьера продолжения первой части - «Брат-2». Главную роль в обоих картинах исполнил Сергей Бодров–младший.

В этом году вышел фильм «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Сюжет не связан с первыми частями. Актеры Юрий и Владимир Торсуевы предстали в картине в противоречивых образах: один сыграл генерала, другой - главаря банды.

«Брат-3» представят на престижном Каннском кинофестивале. По словам продюсера Юлим Переверзевой, в сегодняшних реалиях, учитывая санкции и прочие ограничения, это можно считать огромным прорывом.

Кино Режиссер Актеры
04 апреля 2024, 12:51
Съемки второго сезона сериала «Мастодонт» с Добронравовым стартовали в Москве
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В Москве приступили к работе над вторым сезоном сериала «Мастодонт». Главную роль в ленте исполнит актер Федор Добронравов, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

В новых сериях чиновник из провинции Виктор Молодцов вновь будет решать семейные проблемы. Маму его дочки Катерины арестуют, поэтому ему придется управлять ее девелоперским бизнесом. Герою необходимо будет защищать родственников, а также реабилитировать доброе имя Тамары Кулик.

Во втором сезоне примут участие такие актеры, как Александр Самойленко, Алексей Золотовицкий и Никита Тарасов.

В прошлом году «Мастодонт» стал одним из самых просматриваемых сериалов.

В ближайшее время на телеканале СТС пройдет премьера сериала «Папины дочки. Новые». Сразу же после эфира, 15 апреля, серии можно будет также увидеть на платформе Start.

Сериалы Актеры
04 апреля 2024, 11:36
Кустурица снимет кино в Москве
Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица начал готовиться к съемкам в московском кинопарке «Москино». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Кустурица осмотрел павильоны и высоко оценил их оснащение и декорации.

«Режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины», - отметили в департаменте.

В строящемся кинопарке детально воссоздали московские улицы, железнодорожный вокзал и аэропорт. Кроме того, его оборудовали необходимыми техническими помещениями: в нем появились склады, мастерские и даже образовательный кластер.

Первая очередь парка уже построена. В прошлом году в ней сняли 13 кинофильмов и сериалов, среди них - «Постучись в мою дверь», «По зову сердца», «А у нас во дворе», «Враг у ворот», «Адмирал Кузнецов».

На днях Кустурица рассказал президенту России Владимиру Путину о планах снять «русский триптих». Он намерен создать фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

Кино Фильмы Москва
03 апреля 2024, 18:59
Театр Сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта
Global Look Press
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Московский академический театр сатиры запланировал вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта на юбилей артиста 19 июля. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Памятный вечер Театр сатиры готовит к 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет», - рассказал собеседник.

Он уточил, что в театре не собирались проводить памятный вечер 3 апреля. В этот день был запланирован спектакль «Где мы?» с Ширвиднтом в главной роли, но постановку отменили из-за смерти актера.

«Незаменимые есть», - добавил собеседник.

Телеведущий Александр Олешко возмутился отменой спектакля. Он сообщил, что предложил сменить концепцию события и провести прощание с постановкой, но ему отказали.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.

Россия Спектакль Театры Актеры Москва
03 апреля 2024, 18:36
Олешко не дали устроить вечер прощания с Ширвиндтом в Театре Сатиры
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Актер и телеведущий Александр Олешко попросил руководство театра не отменять спектакль «Где мы?», в котором он играл вместе с ныне покойным Александром Ширвиндтом, но получил отказ. Об этом артист сообщил в своем Instagram*.

Олешко отметил, что предложил сменить концепцию события, то есть вместо спектакля 3 апреля организовать не просто вечер памяти Ширвиндта, но и прощание с постановкой.

Идея актера заключалась в том, чтобы на сцену вышли костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые всегда остаются за кулисами. Они бы рассказали смешные истории с репетиций, историю создания постановки, а также другие нюансы. На сцене бы висели сценические костюмы Ширвиндта, но руководство Театра Сатиры не поддержало инициативу актера.

«Это был бы вечер прощания со спектаклем, в котором он блистал. Со спектаклем, который подарил много радости зрителям в зале, который подарил дополнительные годы жизни Ширвиндту. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей», - написал Олешко.

Александра Ширвинда не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спектакль Театры Актеры

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