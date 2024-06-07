«Мои идеи опасны». Философ Дугин объяснил страх Запада перед своими работами

Он пояснил, что этот вопрос обсуждал с американским журналистом Такером Карлсоном, которое после публикации на различных платформах собрало огромное количество просмотров и комментариев со стороны западной публики.

Дугин подчеркнул, что в странах Запада его знают достаточно хорошо, так как его книги перевели на множество языков мира. Но часть из них недоступна для простых людей. В частности, продажи на крупнейшем мировом маркетплейсе Amazon его произведений запрещены якобы из-за пропаганды национализма.

«На Западе меня знают и понимают, что мои идеи опасны для их гегемонии. По крайней мере для таких глобалистских центров. С Такером Карлсоном мы говорили именно об этом. Он спросил меня, как я оцениваю деградацию западной цивилизации», - заявил философ.

Собеседник подчеркнул, что сильно удивился заявлению журналиста о том, что в России философская мысль есть, а в США нет. Дугин пояснил, что современные мыслители есть везде, но проблема в том, что людям о них просто неизвестно.

«Современная западная цивилизация уничтожает собственные корни. Поэтому этот диалог был не знакомством западной публики со мной, а знакомство Запада со своей собственной культурой, которую они отменяют и утрачивают на глазах», - добавил философ.

Дугин отметил, что в комментариях к интервью Карлсону многие зрители согласились с позицией, которую он высказывал. По его словам, его выступление заставило западных зрителей задуматься, что не так с проводимой политикой, начать анализировать причины происходящего, а также искать выходы из сложившейся ситуации.

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина во время своей поездки в Москву весной этого года. В ходе общения с корреспондентом мыслитель объяснил, что США не готовы принять президента России Владимира Путина из-за продвижения традиционных ценностей.