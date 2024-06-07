07 июня 2024, 21:20

«Мои идеи опасны». Философ Дугин объяснил страх Запада перед своими работами

РИА «Новости»
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Страны Запада занимаются уничтожением собственных корней и культуры. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой на Петербургском международном экономическом форуме заявил философ и политолог Александр Дугин.

Он пояснил, что этот вопрос обсуждал с американским журналистом Такером Карлсоном, которое после публикации на различных платформах собрало огромное количество просмотров и комментариев со стороны западной публики.

Дугин подчеркнул, что в странах Запада его знают достаточно хорошо, так как его книги перевели на множество языков мира. Но часть из них недоступна для простых людей. В частности, продажи на крупнейшем мировом маркетплейсе Amazon его произведений запрещены якобы из-за пропаганды национализма.

«На Западе меня знают и понимают, что мои идеи опасны для их гегемонии. По крайней мере для таких глобалистских центров. С Такером Карлсоном мы говорили именно об этом. Он спросил меня, как я оцениваю деградацию западной цивилизации», - заявил философ.

Собеседник подчеркнул, что сильно удивился заявлению журналиста о том, что в России философская мысль есть, а в США нет. Дугин пояснил, что современные мыслители есть везде, но проблема в том, что людям о них просто неизвестно.

«Современная западная цивилизация уничтожает собственные корни. Поэтому этот диалог был не знакомством западной публики со мной, а знакомство Запада со своей собственной культурой, которую они отменяют и утрачивают на глазах», - добавил философ.

Дугин отметил, что в комментариях к интервью Карлсону многие зрители согласились с позицией, которую он высказывал. По его словам, его выступление заставило западных зрителей задуматься, что не так с проводимой политикой, начать анализировать причины происходящего, а также искать выходы из сложившейся ситуации.

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского философа Александра Дугина во время своей поездки в Москву весной этого года. В ходе общения с корреспондентом мыслитель объяснил, что США не готовы принять президента России Владимира Путина из-за продвижения традиционных ценностей.

США Россия Интервью Запад Такер Карлсон ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 18:57
Дочь Шойгу анонсировала российскую альтернативу «Форту Боярд»
Global Look Press
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На телеканале СТС выйдет российская версия французской телеигры «Форт Боярд». Программа сохранит исторический антураж оригинала, рассказала РБК глава проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

По ее словам, создатели проекта адаптируют его под Россию, но отразят дух приключений и атмосферу таинственности, присущую французской телеигре. Кто станет ведущим, пока не определили.

Телеканал СТС 6 июня заключил на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве с культурным кластером Кронштадта «Остров фортов». На территории форта «Александр Первый» снимут российскую альтернативу популярной передачи. Первые выпуски выйдут в 2025 году.

Ранее телеканал ТНТ опроверг сообщения о съемках российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». В СМИ появились слухи что главными героями могли стать актеры Иван Янковский и Никита Кологривый.

Россия Телевидение ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 12:57
Владимир Машков станет директором театра «Современник»
Global Look Press
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Актера театра и кино Владимира Машкова назначат новым директором театра «Современник». О кадровых изменениях в московских учреждениях культуры рассказали на сайте столичного мэра.

«Новым директором „Современника“ станет Владимир Машков. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры будет Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка - Константин Богомолов», - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии отметили, что Машков, Герасимов и Богомолов сохранят должности художественных руководителей в Московском театре Олега Табакова, в Театре на Малой Ордынке и Театре на Малой Бронной соответственно.

По словам главы московского департамента культуры Алексея Фурсина, принятые решения позволят эффективнее управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара. Он отметил, что Машков, Герасимов и Богомолов повысили популярность своих театров среди зрителей, разнообразили репертуар и показали бережное отношение к театральным традициям и наследию легендарных артистов.

«Работа в „Современнике“ для меня - большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось», - прокомментировал назначение Машков.

Ранее главный режиссер театра «Ленком» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Он заявил, что доработает сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Россия Театры Актеры Театр "Современник"
07 июня 2024, 10:32
Умер актер из фильма «Смертельное оружие» Алан Скарф
Freepik
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На 78-м году жизни скончался британско-канадский актер Алан Скарф. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на семью артиста.

Скарф скончался 28 апреля в своем доме в Лонгее, Квебек, однако о его смерти стало известно только сейчас. Причиной стал рак толстой кишки.

Алан Скарф родился в Англии и вырос в Ванкувере. Он выступал в театрах Европы, США и Канады и в 1988 году добрался до Бродвея. Параллельно артист начал сниматься в фильмах. Получил известность благодаря ролям в картинах «Двойной удар» и «Смертельное оружие 3».

Артист был дважды женат. У него остался сын, актер Джонатан Скарф, и дочь, композитор Тосия Скарф.

США Фильмы Актеры
05 июня 2024, 19:09
Душа из проектов не уйдет. Как в «Союзмультфильме» совмещают анимацию и нейросеть
РИА «Новости»
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Использование современных технологий для создания анимационных фильмов не скажется на их внутреннем наполнении и сохранит в проектах душу, потому что основу сюжета и героев все равно придумают люди. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Она подчеркнула, что аниматоры студии сегодня много работают с искусственным интеллектом, это помогает в раскрытии характера героев.

«Мы рисуем локации, просчитываем покадровую расстановку того, как будет выглядеть анимационный фильм. Вообще, у нас стоит очень большая задача, просто можно сказать KPI, которую мы сами себе поставили: в течение года как минимум сделать анимационный проект полностью на искусственном интеллекте», - поделилась Слащева.

Собеседница 360.ru добавила, что нейросети и искусственный интеллект - только технологическая разработка, поэтому душа из анимации не уйдет. Сценаристы, художники и креативные продюсеры все равно вкладывают часть себя во все проекты.

Отвечая на вопрос о востребованности сюжетов современным зрителем, глава студии рассказала, что на первом месте сейчас остаются фэнтезийные сюжеты и образ будущего.

По ее словам, современным детям нужно новое представление о супергероях. Для кого-то из зрителей им стал Чебурашка, чья сила заключается в доброте и обаянии. Ребята постарше ориентируются на молодых спортсменов и ученых. Поэтому новый образ Алисы Селезневой - это тоже новый герой.

«Мы все время в поиске. С 27 августа по 1 сентября в Москве пройдет молодежный кинофестиваль. Нужно понять, что ждут молодые люди от современного кино, известных медиаперсон. Конечно, нужны новые герои, не хочется создавать реинкарнации старых, которые мы знали и любили, чтобы был мостик между поколениями», - отметила собеседница.

Слащева напомнила, что российская анимация унаследовала богатые советские традиции, поэтому эта индустрия со своей историей и ценностями, которые транслируют через новые продукты, но не в назидательном ключе.

В ходе беседы председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о планах выхода российской анимации на рынки дружественных стран и о запуске специального детского канала в государствах БРИКС. Она подчеркнула, что анимация - это универсальный язык, который понятен каждому.

Искусственный интеллект Фильмы Союзмультфильм Нейросети ПМЭФ-2024

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