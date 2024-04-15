15 апреля 2024, 18:10

Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с 85-летием

РИА «Новости»
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Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Волкову с ее 85-м днем рождения. Телеграмма появилась на сайте кабинета министров.

Мишустин пожелал Волковой здоровья, бесконечной жизненной силы и благополучия во всем. Ее жизнь он назвал примером беззаветного служения профессии «Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике», - отметил министр.

Народная артистка России Ольга Волкова начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя и работала там в 1957–1970 годы. Затем, в 1970–1976 годы, она служила в Ленинградском театре комедии. После она стала членом труппы БДТ имени Товстоногова и играла там с 1976 по 1996 год.

Сегодня отмечает юбилей еще одна знаменитая артистка - Алла Пугачева. Известно, что в честь дня рождения она планировала устроить на Кипре банкет на 160 человек.

Кино Фильмы Актеры Правительство РФ Михаил Мишустин
15 апреля 2024, 17:38
«Куча новых героев». Автор «Слова пацана» — о будущей книге про женские банды
Global Look Press
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Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев приступил к написанию новой книги. Произведение посвящено женским криминальным бандам, сообщил писатель на презентации акции «Библионочь 2024». Трансляцию вел пресс-центр «России сегодня».

«О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», - отметил Гараев.

Он уточнил, что тема с женскими криминальными бандами достаточно загадочная.

«Много странного и непонятного», - сказал писатель.

По его словам, женские группировки устроены своеобразно, они сильно отличаются от политики мужских банд.

Осенью прошлого года по книге Гараева вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По оценкам руководителя онлайн-кинотеатра Wink Антона Володькина, за три месяца его посмотрели свыше 23 миллионов человек. Благодаря популярности сериала книга Гараева 2020 года заняла второе место по продажам на сервисе «Литрес».

Актер Никита Кологривый усомнился в честном отборе актеров на роли в сериал «Слово пацана». Он заявил, что некоторые коллеги попали на съемки, минуя кастинги.

Книги Сериалы
15 апреля 2024, 17:19
Семья Куклачева перенесла юбилейное шоу на сентябрь
РИА «Новости»
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Семья народного артиста РСФСР Юрия Куклачева повторит его юбилейное шоу в сентябре. Об этом сообщила РИА «Новости» его представитель Ольга Кардокене.

Юрий Куклачев примет участие в представлении, однако цирковых трюков выполнять не будет. Это связано с ухудшением состояния его здоровья.

«Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием», - сказала Кардокене.

На юбилейном представлении артиста «Самый добрый клоун», проходившем в «Вегас сити холле», ему внезапно стало плохо. Сын дрессировщика рассказал «360», что Куклачева срочно отвезли в больницу с жалобами на сердце.

Генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный поделился, что состояние Куклачева тяжелое , но стабильное, у него произошел обширный инфаркт.

Цирки Семья
15 апреля 2024, 15:01
Умер композитор Ричард Горовиц
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Американский композитор Ричард Горовиц, специализировавшийся на музыке к кинофильмам, умер 13 апреля в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание ASNA со ссылкой на близких артиста.

Причины смерти композитора не уточняются.

Ричард Горовиц родился в 1949 году в городе Буффало в США. Он приобрел известность благодаря работам над фильмами «Атлантида», «Три сезона», «Каждое воскресенье», «Тень Фараона» и «Тобрук». В 1991-м артист получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший саундтрек» за музыку к драме «Под покровом небес».

Помимо этого, Горовиц написал музыку к российско-украинской драме «Матч» с актером Сергеем Безруковым.

США Фильмы Музыка Премия Золотой глобус
15 апреля 2024, 13:46
Паулс рассказал о конфликте с Пугачевой в день ее рождения
РИА «Новости»
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У советского композитора Раймонда Паулса с певицей Аллой Пугачевой были непростые отношения и даже конфликты. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам мэтра, во время совместной работы между ним и артисткой часто возникали разногласия. Пугачева обижала Паулса, после крупных ссор они могли подолгу не общаться.

Однажды звезда закатила скандал из-за текста песни «Еще не вечер»: она усмотрела в нем намек на скорое завершение своей карьеры. Композицию стала исполнять певица Лайма Вайкуле.

Композитор даже вспомнил, как примадонна не пригласила его на выступление. При этом артистка не постеснялась исполнять его произведения.

«Алла меня не пригласила на свои концерты, когда приезжала в Ригу. Я, конечно, мог купить билет и сам прийти. Но я не стал. Без приглашения некультурно приходить», - поделился Паулс.

Сегодня композитор не держит зла на певицу. По его словам, к сложному характеру Пугачевой за долгие годы знакомства он уже привык.

«Все плохое в прошлом. С годами я стал понимать: ничего не поделаешь, какая она есть, такая есть», - констатировал Паулс.

Сегодня, 15 апреля, примадонна отмечает 75-летний юбилей. В преддверии дня рождения Пугачева выпустила новую песню.

Алла Пугачева Раймонд Паулс Шоу-бизнес

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