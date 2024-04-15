Мишустин поздравил актрису Ольгу Волкову с 85-летием

Мишустин пожелал Волковой здоровья, бесконечной жизненной силы и благополучия во всем. Ее жизнь он назвал примером беззаветного служения профессии «Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике», - отметил министр.

Народная артистка России Ольга Волкова начала карьеру в Ленинградском театре юного зрителя и работала там в 1957–1970 годы. Затем, в 1970–1976 годы, она служила в Ленинградском театре комедии. После она стала членом труппы БДТ имени Товстоногова и играла там с 1976 по 1996 год.

Сегодня отмечает юбилей еще одна знаменитая артистка - Алла Пугачева. Известно, что в честь дня рождения она планировала устроить на Кипре банкет на 160 человек.