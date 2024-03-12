Минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова

«Отменяются по техническим причинам», - написали представители кинотеатра.

Сам режиссер заявил, что изначально понимал, что будет такой исход, а причины отмены будут вовсе не техническими. Однако Сокуров выразил надежду, что другие кинематографисты смогут показать свои работы публике.

По плану показы должны были провести 11–13 марта. Помимо Сокурова, свой фильм «Мальчик русский» должен был представить его ученик Александр Золотухин.

Фильм «Сказка» повествует о встрече Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини в мире после смерти, где каждый из них говорит на своем языке. А «Солнце», выпущенный в 2005 году, рассказывает о последних днях Второй мировой войны и японском императоре Хирохито.

Ранее посвященный СВО фильм «Свидетель» показали в Италии. До этого в начале года показ фильма в Болонье отменили.

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