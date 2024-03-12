12 марта 2024, 11:44

Минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова

РИА «Новости»
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Минский кинотеатр Falcon Club отменил показы фильмов «Солнце» и «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Об этом заведение сообщило на странице в Facebook*.

«Отменяются по техническим причинам», - написали представители кинотеатра.

Сам режиссер заявил, что изначально понимал, что будет такой исход, а причины отмены будут вовсе не техническими. Однако Сокуров выразил надежду, что другие кинематографисты смогут показать свои работы публике.

По плану показы должны были провести 11–13 марта. Помимо Сокурова, свой фильм «Мальчик русский» должен был представить его ученик Александр Золотухин.

Фильм «Сказка» повествует о встрече Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини в мире после смерти, где каждый из них говорит на своем языке. А «Солнце», выпущенный в 2005 году, рассказывает о последних днях Второй мировой войны и японском императоре Хирохито.

Ранее посвященный СВО фильм «Свидетель» показали в Италии. До этого в начале года показ фильма в Болонье отменили.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Режиссер Фильмы
12 марта 2024, 01:25
Снявшая «Простые вещи» и «Шультес» Марина Горностаева умерла по дороге в больницу
РИА «Новости»
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Оператор-постановщик Марина Горностаева, снявшая фильм «Простые вещи», скончалась в карете скорой помощи, не доехав до больницы «буквально 10 минут». Ей было 49 лет. Об этом сообщило ИА «Регнум».

«Марина умерла от рака легкого 10 марта. Ей стало плохо, вызвали скорую, но не доехали до больницы буквально 10 минут, чтобы врачи попытались ей помочь», - рассказал ее близкий друг Сергей.

По словам мужчины, у Горностаевой остался несовершеннолетний сын. Ребенок останется под опекой крестного.

Он также добавил, что церемония прощания состоится 12 марта в Одинцово.

Марина Горностаева окончила операторский факультет ВГИКа в 2002 году. Среди ее работ художественный фильм «Простые вещи», сериалы и документальные проекты, в числе которых «Шультес» и «Российский хоккей. Сила внутри». Последний вышел в прошлом году. В нем участвовали такие известные российские хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Вячеслав Фетисов и другие.

Смертность Кино Фильмы
11 марта 2024, 20:02
Стали известны важные изменения в Евровидении-2024
РИА «Новости»
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Государства «Большой пятерки» и страна-хозяйка (Швеция) впервые будут полностью выступать в полуфиналах Евровидения. Об этом сообщила пресс-служба конкурса.

Раньше - с 2016 по 2023 год - показывали лишь отрывки выступлений. Шоу стран-автофиналисток не будут показывать в рамках интервал-актов. Представления также разместят среди номеров стран - участниц полуфиналов.

Голосование в финале Евровидения-2024 будет открыто непосредственно перед исполнением первой песни. Такой же формат использовали в 2010 и 2011 годах. Зрители со всего мира смогут начать голосовать за 24 часа до финала конкурса.

Система голосования остается идентичной. Национальное жюри в каждой стране-участнице по-прежнему будет голосовать только в гранд-финале. Изменения не коснутся и презентации финалистов и баллов. Однако организаторы предупредили, что скоро объявят другое большое изменение в Евровидении.

Израиль заменил песню для Евровидения. Исполнительница Иден Голан выпустила композицию и клип Hurricane.

Евровидение Песни
11 марта 2024, 17:35
Умер актер из «Хозяйки тайги» Олег Рябцов
РИА «Новости»
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Скончался советский и российский актер театра, кино и телевидения Олег Рябцов на 85-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Кинешемского драматического театра.

«Невосполнимая утрата», - подчеркнули в театре.

Причина смерти пока неизвестна. Дату, время и место прощания с артистом сообщат дополнительно.

Олег Рябцов родился в городе Иваново в 1939 году. Он работал во многих учреждениях культуры: от Ивановского областного драмтеатра до Ферганского областного драматического театра.

В 1985 году он устроился на работу в Кинешемский драматический театр. На его сцене артист сыграл порядка ста ролей в постановках по известным произведениям Чехова, Мольера, Островского и Шекспира.

Кроме того, актер снимался в фильме «Русские деньги» по пьесе Александра Островского и сериале «Хозяйка тайги». В 1980 году он получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР, а в 2004-м - заслуженного артиста России.

Театры Актеры
11 марта 2024, 05:27
Фильм «Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм
РИА «Новости»
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Фильм «Оппенгецймер» Кристофера Нолана получил «Оскар» как лучший фильм. Церемонию вручения транслировал ABC News на YouTube.

На награду в этой категории претендовали фильмы «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оставленные» Александра Пэйна, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

При этом самого режиссера «Оппенгецймера» удостоили той же наградой, но в номинации «Лучший режиссер».

Картину номинировали в 13 категориях, фильм получил награду в семи из них. «Оппенгеймер» отметили том числе за операторскую и актерскую работу, режиссуру, музыку и монтаж.

Награды Кино Фильмы Премия «Оскар»

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