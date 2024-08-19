Минкультуры открыло прием заявок на участие в гастрольно-концертной программе

Программа «Большие гастроли» - это гастроли театров, а «Мы - Россия» предусматривает гастроли национальных коллективов.

«Благодаря проекту и самые известные труппы, и небольшие коллективы получили возможность радовать своим мастерством зрителей в разных регионах нашей большой страны», - отметила министр.

Участвовать в программе могут как российские театры и национальные коллективы, так и русские театры ближнего зарубежья. Любимова сообщила, что в 2024 году участие в программе принимают 268 театров и 61 национальный коллектив.

Более 1700 школьников из новых регионов страны посетили столицу с начала лета в рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85».

Минкультуры России 19 августа начало принимать заявки на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы - Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.