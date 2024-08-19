19 августа 2024, 20:45

Минкультуры открыло прием заявок на участие в гастрольно-концертной программе

РИА «Новости»
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Минкультуры России 19 августа начало принимать заявки на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы — Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Программа «Большие гастроли» - это гастроли театров, а «Мы - Россия» предусматривает гастроли национальных коллективов.

«Благодаря проекту и самые известные труппы, и небольшие коллективы получили возможность радовать своим мастерством зрителей в разных регионах нашей большой страны», - отметила министр.

Участвовать в программе могут как российские театры и национальные коллективы, так и русские театры ближнего зарубежья. Любимова сообщила, что в 2024 году участие в программе принимают 268 театров и 61 национальный коллектив.

Более 1700 школьников из новых регионов страны посетили столицу с начала лета в рамках программы культурно-просветительских маршрутов «Культурная карта 4+85».

Минкультуры России 19 августа начало принимать заявки на участие в программах «Большие гастроли» и «Мы - Россия» Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2025 году. Об этом в Telegram-канале сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Россия Театры Минкультуры РФ Ольга Любимова
09 августа 2024, 20:19
Москвичей пригласили на «Вельвет Фест» в сад «Эрмитаж»
РИА «Новости»
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В Москве 18 августа пройдет «Вельвет Фест». Популярные артисты выступят в саду «Эрмитаж» в честь 20-летия музыкального лейбла Velvet Music.

В ближайшие дни также пройдет фестиваль «Москва 2030». «Лужники». Дети поучаствуют в мастер-классах и других активностях.

«Вельвет Фест» станет самым уютным музыкальным событие лета. Посетители услышат Елку и Мари Краймбрери, Нюшу, Еву Польну, Наталью Подольскую.

Свои хиты на фесте исполнят Владимир Пресняков, Uma2rmaN, «Винтаж» и «Чи-Ли».

На масштабном празднике будет интересно как взрослым, так и юным гостям - на «Вельвет Фесте» выступят популярные блогеры.

Организаторы отметили, что Velvet Music - музыкальная семья, которая уже 20 лет создает свою философию, основываясь на семейных ценностях, дружбе и честном диалоге со слушателем.

Дети Концерты Музыка Фестивали Москва
08 августа 2024, 12:54
Умер актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников
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Актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников скончался на 76-м году жизни. О его смерти сообщил Орловский государственный театр «Свободное пространство» на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный - таким его запомнят родные и близкие», - написали коллеги артиста.

Причина смерти актера не уточняется.

Владимир Крашенинников родился 20 сентября 1948 года. Он окончил Школу-студию МХАТ, служил в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского и театре «Свободное пространство». За плечами актера почти 50 лет на сцене, а также роли в фильмах «Женитьба Белугина» и «Тихий Дон».

Актер из фильма «Тихий Дон» Владимир Крашенинников скончался на 76-м году жизни. О его смерти сообщил Орловский государственный театр «Свободное пространство» на странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Фильмы Театры Актеры
06 августа 2024, 16:50
Умер заслуженный артист России Марк Абрамов
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На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, один из создателей Филармонического камерного оркестра Новосибирска Марк Абрамов. О его смерти сообщила пресс-служба организации.

«Человек невероятного обаяния, интеллекта, музыкального кругозора и очень тонкой души - таким мы запомним Марка Евгеньевича», - написали коллеги артиста.

Причины смерти Абрамова не уточняются. Прощание с музыкантом пройдет 7 августа.

Марк Абрамов родился в 1939 году в Ростове-на-Дону. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а позже - Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. С момента основания Филармонического камерного оркестра с начала 90-х и до 2022 года он был художественным руководителем и дирижером Концертного духового оркестра.

Россия Музыка
06 августа 2024, 14:33
Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий
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На 47-м году жизни не стало сыгравшего в российском сериале «Глухарь» актера Владимира Новицкого. Информация о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru.

Актер ушел из жизни 2 августа. Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа. Подробности смерти не уточняются.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За его плечами роли в таких сериалах и фильмах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Сыщики», «Мент в законе», «Молодежка», «Вышибала», «Чего хотят женщины», Балабол» и других.

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