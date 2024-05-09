Минкульт не допустил до проката фильм с Ургантом в главной роли

По словам общественника, он получил ответ от Минкульта, куда ранее обратился с просьбой отказать картине в прокате в России.

«В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», - уточнил Бородин.

Ургант снялся в дебютной работе журналиста Николая Солодникова прошлым летом. Съемки прошли в Санкт-Петербурге. В том же году состоялся закрытый премьерный показ фильма в Москве.

В начале апреля Бородин обратился в Минкульт, требуя запретить показ картины в российских кинотеатрах. Также глава ФПБК не раз заявлял, что Урганту надо помешать зарабатывать на зрителях в России.

Ранее режиссер Михаил Миронов заявил, что считает Урганта своим другом, отметив, что у них с ним «планов громадье». При этом не назвал конкретных проектов.