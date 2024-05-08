«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России

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Сюжет картины разворачивается в 1942 году. Группа отважных авантюристов объединяется в секретное боевое подразделение. Их миссия - смелая операция против нацистов. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» выступил в качестве сопродюсера фильма.

«Студия - не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи - „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“», - отметили в «Кинопоиске».

Сначала Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение. Однако затем изменило свое решение.