Микки Мауса превратили в убийцу
Известный мультипликационный персонаж Микки Маус примерит роль убийцы в новом фильме ужасов. Трейлер картины появился на видеохостинге YouTube.
С 1 января 2024 года персонаж стал общественным достоянием, поэтому студия Walt Disney потеряла эксклюзивные права на его изображение.
Хоррор получил название «Мышеловка Микки». Режиссером картины выступил Джэйми Бейли. В описании к ролику указали, что главной героиней фильма станет девушка Алекс, которая застряла в игровом зале вместе с друзьями, после чего появился неизвестный убийца в маске персонажа мультиков. На цифровых платформах фильм появится уже весной 2024 года.
Студия Disney намерена выпустить биографическую картину о своем основателе - художнике Уолте Диснее. Она расскажет историю его жизни и пути к успеху.