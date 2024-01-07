07 января 2024, 11:18

Микки Мауса превратили в убийцу

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Известный мультипликационный персонаж Микки Маус примерит роль убийцы в новом фильме ужасов. Трейлер картины появился на видеохостинге YouTube.

С 1 января 2024 года персонаж стал общественным достоянием, поэтому студия Walt Disney потеряла эксклюзивные права на его изображение.

Хоррор получил название «Мышеловка Микки». Режиссером картины выступил Джэйми Бейли. В описании к ролику указали, что главной героиней фильма станет девушка Алекс, которая застряла в игровом зале вместе с друзьями, после чего появился неизвестный убийца в маске персонажа мультиков. На цифровых платформах фильм появится уже весной 2024 года.

Студия Disney намерена выпустить биографическую картину о своем основателе - художнике Уолте Диснее. Она расскажет историю его жизни и пути к успеху.

Disney Фильмы
07 января 2024, 11:36
Плиту с надписью XVII века нашли в Симоновском монастыре Москвы
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Реставраторы Симоновского монастыря в Москве во время подготовительных работ осмотрели восемь зданий, входящих в архитектурный ансамбль, где обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

В палатах монастыря находились фрагменты более древней стены и белокаменная плита с надписью, датируемой XVII веком. Кроме того, реставраторы нашли исторические планировки помещений и отдельные элементы архитектуры.

По историческим записям, монастырь основали в 1370 году. Обитель некоторое время входила систему сторожевых монастырей Москвы.

В XVII веке здесь появились кирпичные стены и пять боевых башен. К 1680 году на территории монастыря возвели церковь Сергия Радонежского, трапезную и еще несколько хозяйственных построек.

Ранее на Арбате в Москве отреставрировали скульптуру «Принцесса Турандот», пострадавшую от рук вандалов.

Москва
07 января 2024, 00:59
Умер режиссер фильма «Али-Баба и сорок разбойников» Олег Рябоконь
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Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь умер в Санкт-Петербурге в 84 года. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Олег Рябоконь получил образование в Ленинградском военно-механическом институте в 1961 году. А потом поступил на актерско-режиссерское отделение при Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Рябоконь получил известность в СССР благодаря своим работам в кинематографе. Одной из наиболее популярных картин режиссера стал фильм «Али-Баба и сорок разбойников» 1983 года. Главные роли в нем сыграли Олег Табаков, Татьяна Никитина, Татьяна Смехова и Армен Джигарханян.

В 1985 году режиссер снял телефильм «Один за всех!», посвященный бенефису актера Николая Караченцова. Также в фильмографии Олега Рябоконя есть такие работы, как «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие.

Санкт-Петербург Фильмы
05 января 2024, 02:41
Тайные отсылки нашли в известных советских фильмах
Unsplash
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Режиссеры некоторых фильмов, которые давно стали классикой советского кинематографа, спрятали тайные отсылки на события или популярных личностей. Их долгие годы не замечал обычный зритель. Об этом сообщил Life.

Отдельной «пасхалкой» журналисты назвали фильм «Операция „Ы“». В нем прораб Шурика представляет собой образ генсека Никиту Хрущева. Особенно это заметно в моменты, когда герой произносит речи о «перевоспитании тунеядцев добрым словом, уговором и нашей правдой», являющиеся точными цитатами политика.

«Сейчас к людям надо относиться помягше, а на вопросы смотреть ширше», - говорил Хрущев.

В фильме «Любовь и голуби» можно заметить отсылку на «Операцию „Ы“». На печке в доме семьи Кузякиных стоит копилка-кошка. Такую Трус продавал в одной из новелл. Хотя некоторые критики предположили, что тайного смысла в этом нет, просто на «Мосфильме» была нехватка реквизита.

Ранее внимательные зрители нашли незаметный на первый взгляд киноляп в фильме «Москва слезам не верит». Их внимание привлек плед.

Фильмы Актеры
05 января 2024, 02:00
Умерла озвучившая бабушку из «Тайны Коко» актриса
Freepik
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Актриса Ана Офелия Мургия умерла перед Новым годом на 91-м году жизни. Об этом сообщило издание Quadratin.

Национальный институт изящных искусств и литературы выразил соболезнования родным и близким актрисы. Причина ее смерти не указывалась.

Мургия родилась в Мехико. Она начала сниматься в 1960 году. На счету актрисы более ста фильмов, сериалов, теленовелл и озвучание. В списке актрисы такие фильмы, как «Черная вдова», «Свободная любовь», «Страстная Изабелла», «Война одиночки», «Королева ночи», «Уроборос», «Бандитки» и так далее.

Одним из самых популярных в карьере Мургии стала работа в мультфильме «Тайна Коко», где она была голосом бабушки главного героя. Проект заработал более 800 миллионов долларов в прокате и два «Оскара».

Также Мургия была рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Ариэль» в категории «Лучшая женская роль». В итоге, статуэтку ей вручали три раза.

Фильмы Актеры

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