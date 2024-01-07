Микки Мауса превратили в убийцу

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Реставраторы Симоновского монастыря в Москве во время подготовительных работ осмотрели восемь зданий, входящих в архитектурный ансамбль, где обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов. Об этом сообщила пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

В палатах монастыря находились фрагменты более древней стены и белокаменная плита с надписью, датируемой XVII веком. Кроме того, реставраторы нашли исторические планировки помещений и отдельные элементы архитектуры.

По историческим записям, монастырь основали в 1370 году. Обитель некоторое время входила систему сторожевых монастырей Москвы.

В XVII веке здесь появились кирпичные стены и пять боевых башен. К 1680 году на территории монастыря возвели церковь Сергия Радонежского, трапезную и еще несколько хозяйственных построек.

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