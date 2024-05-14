Михаил Пореченков мог сыграть Фому в сериале «Физрук»

Выбор создателей сериала пал на Нагиева, и Вахрушев уверен, что это было верное решение. Он отметил, что тот идеально подошел на роль несколько грубоватого физрука и завоевал любовь аудитории.

«Многое писалось именно под Дмитрия Владимировича. Знаю, например, что на роль Фомы пробовался еще Пореченков. Я очень уважаю Михаила, мы вместе работали в тех же „Хоккейных папах“, но объективно понимаю, что с ним было бы не то», - поделился артист.

Сам Вахрушев воплотил на экране персонажа по имени Валентин - верного друга Фомы.

Ранее стал известен гонорар Нагиева за съемочный день. По словам продюсера Николая Картозии, актер зарабатывает пять миллионов рублей за съемочный день.