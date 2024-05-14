14 мая 2024, 14:44

Михаил Пореченков мог сыграть Фому в сериале «Физрук»

РИА «Новости»
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Актер Даниил Вахрушев рассказал о кастинге на роль учителя физкультуры Фомы в популярном сериале «Физрук». По его словам, на эту роль, кроме Дмитрия Нагиева, пробовался и Михаил Пореченков. Об этом он сообщил в беседе с «Газета.Ru».

Выбор создателей сериала пал на Нагиева, и Вахрушев уверен, что это было верное решение. Он отметил, что тот идеально подошел на роль несколько грубоватого физрука и завоевал любовь аудитории.

«Многое писалось именно под Дмитрия Владимировича. Знаю, например, что на роль Фомы пробовался еще Пореченков. Я очень уважаю Михаила, мы вместе работали в тех же „Хоккейных папах“, но объективно понимаю, что с ним было бы не то», - поделился артист.

Сам Вахрушев воплотил на экране персонажа по имени Валентин - верного друга Фомы.

Ранее стал известен гонорар Нагиева за съемочный день. По словам продюсера Николая Картозии, актер зарабатывает пять миллионов рублей за съемочный день.

Сериалы Кино Актеры
14 мая 2024, 15:05
Фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих
Global Look Press
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Фильм актера Брэда Питта о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих в мире. Его бюджет превысил 300 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Сarscoops.

Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, а в качестве исполнительного продюсера - семикратный чемпион мира и выдающийся гонщик Льюис Хэмилтон.

Главную роль в кинофильме сыграет Брэд Питт. Он исполнит роль бывшего гонщика Сонни Хэйса. Пережив страшную аварию, Хэйс оставил Формулу-1, но по просьбе друга решает вернуться на большие гонки. Он становится наставников молодого талантливого британца, будущего чемпиона Джошуа Пирса.

Для съемок Питт прокатился на настоящем гоночном автомобиле. Вместе с партнером по площадке Демсоном Идрисом он пилотировал машины, адаптированные под гонки Формулы-1. Это потребовало дополнительного обучения и страховки, что внесло свой вклад в общую стоимость фильма. Первоначально картину оценивали в 140 миллионов долларов.

Производство фильма началось в июле 2023 года, прямо перед забастовкой профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Голливуд приостановил съемки на 118 дней, что также существенно повлияло на затраты киногруппы.

Распространение фильма будет происходить через сервис Apple TV. Продюсеры надеются с помощью подписок пользователей компенсировать затраты на производство.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик» с Питтом в главной роли. Эта лента должна была стать последним проектом автора «Криминального чтива».

Кино Фильмы Машины Актеры Брэд Питт
14 мая 2024, 13:33
Умер музыкант и актер Дэвид Сэнборн
Global Look Press
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Не стало продюсера, композитора, актера, телеведущего, музыканта и актера Дэвида Сэнборна. Он скончался от рака на 79-м году жизни, сообщил сайт People.

Биография Сэнборна насчитывает множество наград, включая шесть премий «Грэмми». Артист был одним из самых коммерчески успешных современных саксофонистов. Он играл джаз, блюз, фьюжн и поп-музыку.

За творческую деятельность у музыканта накопилось свыше двух десятков альбомов. Он работал с большим числом звезд в качестве приглашенного артиста. В частности, Сэнборн сотрудничал со Стиви Уандером, Дэвидом Боуи, Брюсом Спрингстином, Элтоном Джоном, Джеймсом Ластом, Глорией Гейнор, Брайаном Ферри и Эриком Клэптоном.

Сэнборн был композитором в нескольких фильмах «Смертельное оружие». Снимался в таких сериалах, как «Частный детектив Магнум» и «Адвокат».

Музыка Актеры Онкология
14 мая 2024, 12:18
Умер звезда «Приключений Гекльберри Финна» Сэмм-Арт Уильямс
Global Look Press
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Не стало американского актера, драматурга, режиссера Сэмм-Арта Уильямса. Он скончался на 79-м году жизни, сообщил The Hollywood Reporter.

Двоюродная сестра Кэрол Браун рассказала журналистам, что Уильямс умер 13 мая в Бургау, Северная Каролина.

«Вклад мистера Уильямса в американский театр и телевидение будет продолжаться, но нам будет его очень не хватать», - отметила она.

Уильямс был номинирован на премию «Тони» как драматург спектакля «Дома», который впервые поставил Дуглас Тернер Уорд. Работу впервые представила на Бродвее компания «Негритянский ансамбль» в 1980 году. Спектакль вернется на Бродвей 5 июня под руководством Кенни Леона.

Уильямс известен по роли афроамериканца Джима в «Приключениях Гекльберри Финна». Будущий актер изучал в университете психологию и политологию. Хотел строить карьеру юриста, но любовь к искусству победила.

Кино Режиссер Актеры
14 мая 2024, 11:31
«Расскажу, как меня вытаскивали с того света». Куклачева выписали из больницы
РИА «Новости»
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Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева выписали из больницы. Он пообещал вскоре рассказать о своем здоровье, сообщила 360.ru представитель дрессировщика Ольга Кардокене.

Она уточнила, что Юрий Куклачев сейчас восстанавливается после операции за городом. Связь там плохая, но он смог дать четкие указания помощнице.

«Передай всем, что со мной все хорошо. Я в Дубне на реабилитации. Скоро вернусь и расскажу, как меня вытаскивали с того света», - процитировала Кардокене артиста.

По словам представительницы, врачи собрали консилиум, чтобы решить вопрос об установке Куклачеву кардиостимулятора. В итоге выяснили, что это устройство ему не нужно.

«Все хорошо, все заживает у него. Никаких кардиостимуляторов у него нет. Сейчас будет реабилитация недели две-три», - добавила она.

Дрессировщика Юрия Куклачева привезли в больницу 12 апреля. Ему стало плохо во время юбилейного концерта в «Вегас Холле».

Театры

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