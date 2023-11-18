МИД России выразил поддержку организации музыкального конкурса «Интервидение»

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он предложил провести конкурс уже в следующем году. МИД заявил, что знает об этой инициативе и готов с ней работать.

«МИД готов взаимодействовать со всеми талантливыми, амбициозными, харизматичными инициаторами проектов в области культуры, образования, науки, спорта, которые направлены на обеспечение интересов нашей страны», - заявил Алимов.

Для успеха нового конкурса он должен быть «ярким, привлекательным для участников», заявил дипломат. «Интервидение» может стать российским ноу-хау, допустил Алимов и добавил, что это не политический проект и Россия готова взаимодействовать в области культуры со всеми, кто конструктивно настроен.