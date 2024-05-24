«Мертвец из гроба». Соседов объяснил, почему перестал слушать песни Пугачевой
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что творчество певицы Аллы Пугачевой уже давно стало ему неинтересно. Его слова передало издание MSK1.ru.
Он сообщил, что не планирует прослушивать новый трек Пугачевой «Ложный стыд» даже ради профессионального анализа.
«Для меня эта тема закрыта, все ушло. Совсем неинтересно. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов», - сказал он.
Критик добавил, что видит примадонну только в контексте советской эстрады. Он выразил уверенность, что влияние Пугачевой и ее талант исчерпаны.
«Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила», - заключил Соседов.
Он с грустью констатировал, что существовавшая в СССР музыка безвозвратно уходит, а нынешнее поколение артистов намного хуже предыдущего.
Певец Григорий Лепс также признался , что не слушал новую песню Пугачевой. Трек «Ложный стыд» вышел 20 мая.