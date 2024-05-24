«Мертвец из гроба». Соседов объяснил, почему перестал слушать песни Пугачевой

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Он сообщил, что не планирует прослушивать новый трек Пугачевой «Ложный стыд» даже ради профессионального анализа.

«Для меня эта тема закрыта, все ушло. Совсем неинтересно. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов», - сказал он.

Критик добавил, что видит примадонну только в контексте советской эстрады. Он выразил уверенность, что влияние Пугачевой и ее талант исчерпаны.

«Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила», - заключил Соседов.

Он с грустью констатировал, что существовавшая в СССР музыка безвозвратно уходит, а нынешнее поколение артистов намного хуже предыдущего.

Певец Григорий Лепс также признался , что не слушал новую песню Пугачевой. Трек «Ложный стыд» вышел 20 мая.