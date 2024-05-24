24 мая 2024, 10:47

«Мертвец из гроба». Соседов объяснил, почему перестал слушать песни Пугачевой

Global Look Press
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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что творчество певицы Аллы Пугачевой уже давно стало ему неинтересно. Его слова передало издание MSK1.ru.

Он сообщил, что не планирует прослушивать новый трек Пугачевой «Ложный стыд» даже ради профессионального анализа.

«Для меня эта тема закрыта, все ушло. Совсем неинтересно. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов», - сказал он.

Критик добавил, что видит примадонну только в контексте советской эстрады. Он выразил уверенность, что влияние Пугачевой и ее талант исчерпаны.

«Никакой великой она, к сожалению, уже не останется. Она себя уронила», - заключил Соседов.

Он с грустью констатировал, что существовавшая в СССР музыка безвозвратно уходит, а нынешнее поколение артистов намного хуже предыдущего.

Певец Григорий Лепс также признался , что не слушал новую песню Пугачевой. Трек «Ложный стыд» вышел 20 мая.

СССР Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
24 мая 2024, 11:32
Никита Кологривый сыграет Маяковского
Global Look Press
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В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Постановка расскажет о жизни и творчестве поэта Владимира Маяковского. Особое внимание уделят его отношениям с Лилией и Осипом Бриками.

В основу спектакля легла автобиография Маяковского «Я сам» вместе с его стихами и поэмами. Постановщиком стал драматург Семен Шомин. Помимо Кологривого, на сцене сыграют Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова, Максим Теняков.

Ранее ходили слухи, что звезда «Слова пацана» сыграет покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Сейчас идет работа над сценарием фильма , который должен выйти на экраны в 2025 году.

В Москве 2 июля состоится премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» со звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым в главной роли. Об этом сообщило издание « Газете.Ru » со ссылкой на пресс-службу Театра эстрады.

Спектакль Театры Актеры Москва
23 мая 2024, 17:34
Умер актер Владимир Крупин
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Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ушел из жизни актер Владимир Крупин. О его смерти сообщил ярославский Театр юного зрителя на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Актер служил в театре с момента его открытия в 1984 году. Он запомнился ролями в спектаклях «Вечно живые», «Горячее сердце», «На дне», «Остров сокровищ», «Много шума из ничего».

«Мы с теплотой и благодарностью вспоминаем это время. Время, которое нельзя вернуть, но и невозможно забыть. Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам. Светлая память!» - написала в некрологе пресс-служба ярославского ТЮЗа.

О причинах смерти артиста не сообщается. Прощание с артистом пройдет 24 мая в некрополе Соловьевской больницы.

Владимир Крупин окончил Ярославское театральное училище в 1968 году. Он работал в областных театрах Алма-Аты, Архангельска, Кокчетава и Орла. Артист сыграл несколько эпизодических ролей в кино, в том числе в мини–сериале «Котовский» с актером Владиславом Галкиным.

Кино Россия Театры Актеры
23 мая 2024, 16:54
Фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдет в рамках ПМЭФ
РИА «Новости»
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В рамках Петербургского международного экономического форума пройдет фестиваль культуры «Петербургские сезоны». Его программу опубликовали на сайте форума.

«Тема культурного суверенитета крайне многогранна. Мы говорим и об уникальной российской системе профессионального образования в музыке, о поддержке и необходимости развития современных производств музыкальных инструментов. Много тем тесно связаны и с деловой программой форума и соприкасаются с вектором развития культуры», - рассказал председатель комитета по культуре Санкт‑Петербурга Федор Болтин.

Фестиваль стартует 4 июня в Государственной академической капелле. Его откроет концерт Русской фортепианной школы «Мастера и наше будущее». Музыканты - пианисты-виртуозы и лауреаты международных конкурсов - исполнят произведения И. С. Баха, В. А. Моцарта, С. В. Рахманинова, Ф. Листа, Ф. Шопена и П. И. Чайковского.

В этот же день в Петербурге откроется ярмарка искусства 1703. Она пройдет в «Манеже».

Уже 6 июня на Дворцовой площади пройдет концерт, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В этот же день в капелле Петербурга выступит Симфонический оркестр имени Симона Боливара.

На следующий день - 7 июня - в рамках ПМЭФ устроят вечер российского писателя Сергея Минаева. Он получит название «Еще немного истории». Мероприятие состоится на площадке ДК им. Ленсовета. Кроме того, в этот же день на Дворцовой площади пройдет концерт. В нем примет участие Вячеслав Бутусов.

В завершающий день форума в музыкальной школе искусств имени Бортнянского состоится мастер-класс Игоря Бутмана для талантливых детей.

«Только искусство и любовь к прекрасному могут помочь нам понять друг друга и начать диалог, такая деловая площадка, как ПМЭФ, поможет его продолжить», - отметил он.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года.

Дети Школы Концерты Музыка Фестивали конкурсы ПМЭФ-2024
23 мая 2024, 14:28
Умер художник Валерий Чтак
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Российский концептуальный художник Валерий Чтак умер в возрасте 42 лет от рака. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале.

С 34 лет Чтак страдал от рассеянного склероза, а недавно у него обнаружили рак.

«К сожалению, онкология, с которой он долго боролся, победила. Соболезную родным и близким», - написала она.

Валерий Чтак родился 25 августа 1981 года в Москве. Он создал художественное оформление для фильма «Тряпичный союз». В 2016 году вошел в десятку рейтинга «Топ-20 самых влиятельных художников в российском искусстве» по мнению журнала «Артгид» и в рейтинг «Топ-10 1 и 50: самые заметные молодые художники» от Art Newspaper Russia. Кроме того, он основал рок-группу Sthow’s Seths.

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