Мем о Гагарине исчез из сериала «Вампиры средней полосы» по юридическим причинам

Изображение Гагарина появилось в шестой серии второго сезона, в январе 2023 года. Оно было оправдано сюжетно: главный герой хотел наказать ребят за рисование граффити на стене дома, но увидел изображение и подпись и даже сам дописал фразу. Однако эта сцена быстро пропала из Сети, и серия сократилась на полторы минуты.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», - пояснили в онлайн-кинотеатре.

На исчезновение отрывка ранее обратили внимание блогер BadComedian (Евгений Баженов).

Детективный сериал «Вампиры средней полосы» повествует о жизни вампиров в Смоленске. В главной роли Юрий Стоянов. Первый сезон вышел в 2021 году, второй - в конце 2022-го, сейчас ожидается третий.

Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.