15 ноября 2023, 14:24

Мем о Гагарине исчез из сериала «Вампиры средней полосы» по юридическим причинам

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Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.

Изображение Гагарина появилось в шестой серии второго сезона, в январе 2023 года. Оно было оправдано сюжетно: главный герой хотел наказать ребят за рисование граффити на стене дома, но увидел изображение и подпись и даже сам дописал фразу. Однако эта сцена быстро пропала из Сети, и серия сократилась на полторы минуты.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», - пояснили в онлайн-кинотеатре.

На исчезновение отрывка ранее обратили внимание блогер BadComedian (Евгений Баженов).

Детективный сериал «Вампиры средней полосы» повествует о жизни вампиров в Смоленске. В главной роли Юрий Стоянов. Первый сезон вышел в 2021 году, второй - в конце 2022-го, сейчас ожидается третий.

Онлайн-кинотеатр Start убрал из эпизода российского сериала «Вампиры средней полосы» сцену с граффити «Юра, мы все…» из-за отсутствия авторских прав на изображение космонавта. Эпизод перезалили уже через пару дней, рассказали РБК в компании.

Сериалы Кино Юрий Гагарин
15 ноября 2023, 14:55
Просмотры новелл киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» выросли на 31 миллион за полгода
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Проект мультижанрового киножурнала о традиционных ценностях «Вслух!» реализуется в России с 2022 года. С апреля по сентябрь 2023-го совокупные просмотры на всех ресурсах выросли с двух до 33 миллионов.

Проект реализует кинокомпания «Артос». Выпуски ориентированы как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию. Сюжеты посвящены таким ценностным категориям, как правда, семья, память, вера, любовь, Родина.

С июня по ноябрь 2022 года вышли 24 выпуска (72 новеллы). Новеллы «Толерантный перелет», «Выбор», «Памятник» с участим известных российских актеров посмотрели миллионы зрителей. Во втором сезоне, в 2023 году, сделали 35 выпусков (105 новелл), до конца года выйдут еще 13 выпусков (39 новелл).

«Говорим вслух о том, о чем все думают - такова основная идея нашего киножурнала. Мы хотим сделать второй сезон ещe болee метким и острым. Планируем продолжать работать в мультижанровом форматe и экспериментировать c формой подачи», - рассказал соучредитель компании «Артос», режиссер Константин Харалампидис.

Современное переосмысление Первый выпуск второго сезона посвятили женщинам и волнующим их проблемам. Эстафету продолжил выпуск o «перипетияx современной медицины».

Киножурнал представлен как на сайте, так и на платформах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», видеохостингах Rutube и YouTube. Летом фильмы проекта показали почти в 200 городах и населенных пунктах России перед киносеансами.

Изначально компания «Артос» специализировалась на продюсировании сложнопостановочных картин. Среди ее проектов - многосерийные фильмы «Ликвидация» (2007), «Исаев» (2009), «Жизнь и судьба» (2010–2012). В картинах снимаются Ирина Купченко, Ольга Дроздова, Борис Щербаков, Дмитрий Певцов, Ольга Будина, Олеся Железняк и другие известные актеры.

Киножурнал «Вслух!» - современное переосмысление художественного киножурнала «Фитиль», выходящего с начала 1960-х годов также в составе блока социальной рекламы перед показом фильма. В каждом выпуске - три сатирические новеллы на самые актуальные для России и мира темы. Фокус идет в первую очередь на молодежную аудиторию.

В этом году при поддержке Фонда кино проект стал выходить в 220 российских кинотеатрах. География проката широка: от небольших городов до крупных центров, от Калининградской области до Республики Калмыкия.

Семья Кино
15 ноября 2023, 12:54
Посвященный режиссеру Брусникиной маршрут появился на сервисе «Узнай Москву»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На сервисе «Узнай Москву» появился новый маршрут, посвященный карьере и творчеству режиссера и преподавателя МХАТ Марины Брусникиной. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В рамках этого маршрута можно будет посетить восемь ключевых мест, которые сыграли важную роль в ее творческой биографии. Среди них - Школа-студия МХАТ, где она уже более 35 лет преподает, и здание МХАТ имени Горького, где она начинала свою карьеру актрисы и будущего режиссера. Маршрут начнется в районе Цветного бульвара и завершится на Таганке.

Информация о каждом историческом здании, входящем в маршрут, будет доступна на интерактивной карте на портале «Узнай Москву». Это позволит пользователям узнать подробности о локациях и лучше понять историческое значение этих мест в театральной истории столицы.

«Дни регионов» продолжатся на выставке «Россия» с 14 по 19 ноября - субъекты страны представят свои достижения в разных сферах.

Экскурсии Театры Москва 2023
14 ноября 2023, 15:10
Выставка «Невозможноеневозможно» пройдет в Московском музее современного искусства
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С 15 ноября по 31 марта в Московском музее современного искусства будет проходить выставка под названием «Невозможноеневозможно», посвященная народному художнику СССР Дмитрию Налбандяну и 30-летию его музея-мастерской. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Основная тема творчества художника - лениниана, широкий цикл работ, посвященных Владимиру Ленину. Это парадные портреты, наброски и композиции, описывающие важные эпизоды революционных событий начала XX века.

Выставка «Невозможноеневозможно» переосмыслит место художника в истории отечественного искусства. Она позволит пересмотреть его ключевые произведения, созданные в период с 1930-х по 1993 год. Это позволит посетителям оценить развитие его творчества и рассмотреть параллельные явления советского официального искусства.

Уникальную коллекцию артефактов также представили на выставке в музее Пушкина в Одинцове.

Выставки Музеи Москва 2023
14 ноября 2023, 03:08
Американцев напугала советская Баба-Яга из сказки «Морозко»
Кинопоиск
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В США на видеокассетах вышел советский фильм «Морозко» под названием «Джек Фрост». Американцы посчитали сказку страшной, об этом сообщил «Пятый канал».

Американцев в советской сказке напугала Баба-Яга, превращения Ивана, гриб-гном и санки в виде свиньи. Бабу-Ягу американцы назвали жуткой ведьмой с ужасным голосом, который может напугать даже взрослого человека. Некоторые считают, что эту «леденящую душу» сказку нельзя показывать детям «ни в коем случае».

«Боже, какая изобретательная фантазия у этих русских! Парень превращается в медведя, но влюблен в девушку, которая кажется школьницей, она не красится и не одевается столь вызывающе, как американки, и выглядит лет на 12», - пишут американцы в отзывах к фильму.

Избушку на курьих ножках назвали домом с ногами, а Морозко посчитали «жутким дедом», который «замораживает деревья и убивает бедных птичек». Американцы считают, что после просмотра такой сказки ночные кошмары гарантированы.

Зрители раскритиковали и Настеньку за ее скромность и покорность, и Марфушеньку за ее вызывающий макияж.

Фильм «По щучьему велению» занял восьмое место в рейтинге самых кассовых российских проектов. Причиной успеха назвали известность сказки и любовь создателей к персонажам.

США Кино Фильмы

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