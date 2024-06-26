Мексиканская артистка умерла после сообщения о присуждении премии
Режиссер Буси Кортес умерла в возрасте 73 лет спустя несколько дней после присуждения золотой премии «Ариель» — мексиканского аналога «Оскара». Об этом сообщило издание Proceso.
Кортес скончалась 21 июня. Причины смерти не называются. В последнее время состояние здоровья режиссера значительно ухудшилось.
Мексиканская киноакадемия объявила 19 июня о присуждении Кортес премии за вклад в индустрию. Церемония вручения должна пройти в сентябре.
Буси Кортес родилась 28 июня 1950 года в Мехико. Свой первый фильм она сняла в 1973-м. Самой известной ее работой стала мелодрама «Змеи и лестницы».
Режиссер Буси Кортес умерла в возрасте 73 лет спустя несколько дней после присуждения золотой премии «Ариель» - мексиканского аналога «Оскара». Об этом сообщило издание Proceso.