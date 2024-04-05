«Я мечтал заниматься этим жанром! У нас не так много фильмов в жанре фантастики - Тимур Бекмамбетов, Бондарчук, Коля Лебедев… Нас обвиняют, что мы цитируем Голливуд, но мы тогда были неокрепшие. Сейчас мы цитируем у самих себя», - сказал он.

Фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Федора Бондарчука представляет собой осовремененную экранизацию повести Кира Булычева «Гостья из будущего».

В главных ролях киноленты зрители смогут увидеть знаменитых актеров - Константина Хабенского, Александра Петрова и Юрия Борисова.

Во время съемок фильма «Сто лет тому вперед» юные актеры нервничали из-за работы с Хабенским, осознавая его мастерство. Режиссер Федор Бондарчук, заявил, что понимает этот трепет и сам боится актера.