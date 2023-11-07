Мастер-класс и интерактивную лекцию проведут в Музее Москвы

Завершился третий сезон проекта «Фабрика музыки»

Третий сезон проекта «Фабрика музыки» закончился в Москве. Его цель — показать важность менеджеров и продюсеров, которые помогают развивать карьеру артистов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В конкурсе участвовали 96 человек. По итогу заключили семь контрактов с музыкальными лейблами, а 16 музыкальных проектов попали в 118 плейлистов популярных стриминговых приложений и сервисов.

Выступления артистов на популярных столичных площадках стали результатом совместной работы продюсеров и менеджеров с музыкантами. Некоторые получили приглашения на теле- и радиоэфиры и возможность записать свои песни для известных сериалов.

Помимо этого, шести конкурсантам предложили сотрудничество с одним из популярных стриминговых сервисов, а три радиостанции взяли треки финалистов в ротацию.

«Фабрика музыки» - креативная платформа, где работают в команде медиаменеджеры, продюсеры и начинающие артисты с профессионалами индустрии. Проект позволяет сделать первые шаги в музыке и достигнуть желаемой славы.

Во время конкурса участники записывали авторские композиции, а продюсеры совершенствовали их с помощью аранжировок. Менеджеры продумывали стратегии для продвижения и поддержки артиста.

В «Фабрике музыки» было три направления, каждое из них представляло собой девятидневную программу. Всего в ней приняли участие 32 человека: 16 авторов-исполнителей, восемь менеджеров и восемь продюсеров.

На презентацию по итогу каждого интенсива приглашали звезд, которые делились с участниками опытом, давали рекомендации и наставляли их на достижение целей.

Впереди у финалистов проекта привлекательные предложения, коллаборации, альбомы с известными личностями и полные концертные залы.

Успех артистов, принимавших участие в «Фабрике музыки», - результат грамотно выстроенной работы продюсеров и менеджеров. Кроме того, они также продолжат совершенствоваться, а благодаря проекту получили незаменимые навыки и знания.

В начале ноября стартовал конкурс школьных проектов в Москве.

Третий сезон проекта «Фабрика музыки» закончился в Москве. Его цель - показать важность менеджеров и продюсеров, которые помогают развивать карьеру артистов, сообщили на официальном сайте мэра столицы.