«Мастер и Маргарита» собрал в российском прокате 2 млрд рублей

«Общие сборы - 2 003 905 580 рублей», - сказано в публикации.

При этом в день премьеры фильм собрал более 57 миллионов рублей, а в начале февраля сумма сборов составила уже один миллиард рублей. «Мастер и Маргарита» стала четвертой отечественной картиной 2024 года, которая смогла достичь таких рекордных сборов.

Ранее аналитики «Мегафона» проанализировали мобильный интернет-трафик в московских локациях из книги Михаила Булгакова. По их словам, выход новой экранизации вызвал новую волну интереса к таким местам, как дом Грибоедова, «Нехорошая квартира» и Патриаршие пруды.

При этом народный артист СССР Олег Басилашвили раскритиковал новую экранизацию романа , хотя признался, что он его не смотрел, а только прочитал рецензии о том, как снимали и монтировали фильм.