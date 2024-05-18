18 мая 2024, 12:30

Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro

Global Look Press
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Поклонники творчества группы Serebro вскоре смогут увидеть новую версию проекта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале анонсировал перезапуск коллектива.

«Перезапускаем @serebro_3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», - написал он.

Пользователи уже задали продюсеру больше десятка вопросов. В частности, фанатов интересуют состав группы, тексты песен и жанр музыки.

Группа Serebro появилась в 2006 году, в ней пели три участницы - Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

Коллектив занял третье место на Евровидении-2007. В 2019 году группа перестала существовать.

В 2019 году участницами коллектива стали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова, но после выхода первого сингла в обновленном составе группа прекратила существование. Продюсер Максим Фадеев назвал старый состав артисток «главным кошмаром своей жизни».

Концерты Музыка Максим Фадеев Шоу-бизнес
18 мая 2024, 12:31
Худрука РАМТ Бородина экстренно забрали в московскую больницу с пневмонией
Global Look Press
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Театральный режиссер и художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин попал в больницу с пневмонией. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние здоровье 82-летнего Бородина ухудшилось несколько дней назад. Он обратился за помощью к медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и кашель. Во время обследования врачи выявили у режиссера затяжную пневмонию, начавшуюся еще осенью прошлого года.

Бородин подтвердил РИА «Новости» , что проходит лечение в медучреждении.

«Я нахожусь в больнице с воспалением легких», - сказал он журналистам.

Ранее у певца Николая Носкова медики выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста произошла закупорка легочной артерии, что может привести к рефлекторной остановке сердца.

Больницы Болезни Режиссер Театры
18 мая 2024, 08:52
Звезда «Татьяниного дня» появилась на публике с дочкой и мужем
Global Look Press
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Актриса Анна Снаткина, известная по сериалу «Татьянин день», вместе с семьей посетила премьерный показ картины «Каждый мечтает о собаке». В этом фильме главную роль исполнила 11-летняя дочка актрисы, сообщил сайт kp.ru.

На красной дорожке молодая актриса рассказала о съемочном процессе. По ее словам, ей было комфортно работать в отличной команде.

Режиссером фильма «Каждый мечтает о собаке» выступила Ольга Беляева. Она пояснила журналистам, что сюжет ленты завязан на любви, понимании и верности. Беляева выразила надежду, что картина сможет научить зрителя доброте.

«Мы очень старались. С детьми работать было непросто, но очень здорово. Они настолько честно и полноценно отдавались работе, что весь творческий процесс доставил мне большое удовольствие», - отметила она.

Анна Снаткина состоит в официальном браке с экс-резидентом Comedy Club Виктором Васильевым с 2012 года. В 2013 году у супругов родилась дочь.

Ранее СМИ узнали о подготовке к свадьбе актрисы Елизаветы Янковской, дочки режиссера Филиппа Янковского. Она собралась замуж за актера Вадима Королева, который старше ее на 10 лет.

Кино Режиссер Актеры
17 мая 2024, 19:18
Пол Дано исполнит роль «Кремлевского волшебника»
Global Look Press
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Режиссер Оливье Ассайас снимет фильм по роману «Кремлевский волшебник» автора Джулиано да Эмполи. Главные роли в картине исполнят такие актеры, как Пол Дано, Алисия Викандер и Джуд Лоу, сообщил сайт Variety.

Сюжет ленты разворачивается вокруг России 1990-х годов, когда только распался СССР. В новых реалиях, где веет свободой, молодой художник и начинающий телепродюсер Вадим Баранов внезапно занимает должность политтехнолога перспективного сотрудника ФСБ (бывшего КГБ) Владимира Путина.

«Работая в самом сердце российской власти, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, направляя все общество, как одно большое реалити-шоу», - говорится в аннотации.

Ранее стало известно, что сербский режиссер Эмир Кустурица снимет кино в Москве. Он уже начал готовиться к работе в парке «Москино».

Кино Актеры
17 мая 2024, 18:44
Умер гендиректор арт-центра «Пушкинская, 10» Николай Медведев
Freepik
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В Санкт-Петербурге не стало одного из создателей арт-центра «Пушкинская, 10» Николая Медведева. Он скончался на 71-м году жизни, сообщило издание «Фонтанка».

Медведев был патологоанатомом, кандидатом медицинских наук и многолетним гендиректором арт-центра «Пушкинская, 10». Ему удалось вывести компанию из самых сложных ситуаций. В частности, Медведев отстоял право и на существование, и на дом.

«Художники - художниками, но без Коли бы этот сквот не смог существовать. Арт-центр „Пушкинская, 10“ - его детище, в том числе, Медведев многие вопросы лично решал», - отметил основатель музея «Реалии русского рока» на «Пушкинской, 10» Владимир Рекшан.

Он уточнил, что Медведев занимался экономическими, техническими задачами, а также улаживал проблемы с властью и отключенным электричеством.

«И когда приезжал [мэр Санкт-Петербурга Анатолий] Собчак, его именно Коля встречал, все показывал», - добавил он.

Санкт-Петербург Выставки Болезни Художники

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