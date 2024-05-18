Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro

Читайте нас в:

«Перезапускаем @serebro_3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», - написал он.

Пользователи уже задали продюсеру больше десятка вопросов. В частности, фанатов интересуют состав группы, тексты песен и жанр музыки.

Группа Serebro появилась в 2006 году, в ней пели три участницы - Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

Коллектив занял третье место на Евровидении-2007. В 2019 году группа перестала существовать.

В 2019 году участницами коллектива стали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова, но после выхода первого сингла в обновленном составе группа прекратила существование. Продюсер Максим Фадеев назвал старый состав артисток «главным кошмаром своей жизни».