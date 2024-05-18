Максим Фадеев объявил о перезапуске группы Serebro
Поклонники творчества группы Serebro вскоре смогут увидеть новую версию проекта. Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале анонсировал перезапуск коллектива.
«Перезапускаем @serebro_3. Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект в комментариях под этим постом», - написал он.
Пользователи уже задали продюсеру больше десятка вопросов. В частности, фанатов интересуют состав группы, тексты песен и жанр музыки.
Группа Serebro появилась в 2006 году, в ней пели три участницы - Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.
Коллектив занял третье место на Евровидении-2007. В 2019 году группа перестала существовать.
В 2019 году участницами коллектива стали Ирина Титова, Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова, но после выхода первого сингла в обновленном составе группа прекратила существование. Продюсер Максим Фадеев назвал старый состав артисток «главным кошмаром своей жизни».