Лидер «Землян» Киселев раскритиковал СМИ за цензуру патриотических инициатив
Продюсер, создатель группы «Земляне» Владимир Киселев упрекнул прессу в нежелании распространять патриотические инициативы. Такое заявление он сделал во время preparty Премии телеканала RU.TV, сообщил сайт Russia-News.
Продюсер пояснил, что призывал деятелей культуры награждать военных за уничтожение на фронте западной тяжелой техники. Однако не все артисты решили присоединиться к этой акции, несмотря на ее значимость.
«К сожалению, ту инициативу, которую уже полтора года назад я вынес на общественное обсуждение - о поддержке героев на линии соприкосновения - поддержало не самое большое количество артистов», - сказал он.
Ранее лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплачивать бойцам обещанные деньги за подбитые американские танки Abrams. Представители музыканта объяснили, что речь шла только о вознаграждении за уничтожение немецких танков Leopard.