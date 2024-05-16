16 мая 2024, 20:35

Лидер «Землян» Киселев раскритиковал СМИ за цензуру патриотических инициатив

РИА «Новости»
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Продюсер, создатель группы «Земляне» Владимир Киселев упрекнул прессу в нежелании распространять патриотические инициативы. Такое заявление он сделал во время preparty Премии телеканала RU.TV, сообщил сайт Russia-News.

Продюсер пояснил, что призывал деятелей культуры награждать военных за уничтожение на фронте западной тяжелой техники. Однако не все артисты решили присоединиться к этой акции, несмотря на ее значимость.

«К сожалению, ту инициативу, которую уже полтора года назад я вынес на общественное обсуждение - о поддержке героев на линии соприкосновения - поддержало не самое большое количество артистов», - сказал он.

Ранее лидер группы «Земляне» Владимир Киселев отказался выплачивать бойцам обещанные деньги за подбитые американские танки Abrams. Представители музыканта объяснили, что речь шла только о вознаграждении за уничтожение немецких танков Leopard.

Военные Концерты Музыка Шоу-бизнес
16 мая 2024, 19:04
Зритель приносит кассу. Россиянам рассказали о возвращении пиратских кинопоказов
Freepik
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Региональные кинотеатры стали показывать пиратские фильмы, чтобы не разориться. Они устраивают так называемое «предсеансное обслуживание» — продают билеты на короткометражки, а затем показывают зарубежные фильмы. Подробно об этом Екатерине Малашенко в стриме 360.ru рассказал кинокритик Роман Григорьев.

Он отметил, что общался с представителями кинотеатров в регионах. По его словам, компаниям необходимо платить за аренду, и они ищут различные способы получения денег.

«Им надо как-то выживать, спасаться. Потому что зритель приносит кассу, и они на это живут», - подчеркнул эксперт.

Григорьев добавил, что юристы могут придумать «шалтай-трубосхему» для кинотеатров, чтобы те показывали фильмы, не нарушая законы. В то же время «пиратство» является крайней мерой и негативно влияет на людей, подчеркнул он.

«Мне кажется, что с точки зрения эволюционной для нашей цивилизации российской как-то не очень хорошо деградировать до уровня пиратских кинопоказов. Это не очень хорошая практика, и она воспитывает не очень хорошее отношение людей к труду в принципе», - указал кинокритик.

Он также заявил, что со временем ситуация с кинопоказами выправится, и кинотеатры смогут уверенно опираться на российскую продукцию, а не на зарубежную.

«Мне кажется, надо зажаться на пару лет, когда кино наше окончательно достигнет полной независимости и масштабируется до уровня Голливуда более-менее. Сейчас, по крайней мере, есть такая тенденция, и ничто ей не угрожает», - заключил специалист.

Ранее РБК сообщал, что некоторые российские кинотеатры начали организовывать теневые показы пиратских копий фильмов. В качестве причины журналисты указали недостаточные сборы отечественных кинолент.

Кино Голливуд Фильмы Деньги
16 мая 2024, 15:16
«Мастер своего дела». Любимова — о художнике Сергее Андрияке
Global Look Press
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Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника Сергея Андрияки. В телеграмме, которую процитировало издание РБК, она назвала уход живописца ужасной утратой для отечественного искусства.

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью художника Сергея Андрияки. В телеграмме, которую процитировало издание РБК , она назвала уход живописца ужасной утратой для отечественного искусства.

«Мастер своего дела, Сергей Николаевич обладал удивительной способностью тонко и чутко передать захватывающую красоту нашей страны», - заявила Любимова.

По ее словам, работы художника многие годы находили отклик в сердце каждого почитателя искусства. В изображения просторов, городов и культурных памятников России Андрияка вкладывал всю свою любовь и преданность стране.

«Его художественное наследие навсегда останется в наших сердцах. Прошу передать родным и близким Сергея Николаевича мои искренние соболезнования», - добавила Любимова.

Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Прощание с художником пройдет 17 мая в Москве в Академии акварели и изящных искусств, названной его именем.

Художники Россия Минкультуры РФ Ольга Любимова
16 мая 2024, 14:49
Стала известна дата и место прощания с художником Сергеем Андриякой
РИА «Новости»
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Прощание с заслуженным художником России Сергеем Андриякой пройдет 17 мая в Академии акварели и изящных искусств, названной его именем. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на дочь мастера Елизавету.

Она уточнила, что церемония начнется в 10:00 и продлится до 19:00. Официальную часть запланировали на полдень.

По словам главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, последней фразой живописца перед смертью стала «всех люблю».

Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Он прославился как один из лучших мастеров акварельной живописи. Художник умер в возрасте 65 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Работы мастера и его учеников можно найти в первом корпусе Кремля, где работает президент России Владимир Путин.

Художники Россия Москва
16 мая 2024, 13:01
Стали известны предсмертные слова художника Сергея Андрияки
РИА «Новости»
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Ранним утром 16 мая ушел из жизни художник Сергей Андрияка. Перед смертью он всем признался в любви, сообщил в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Врачи рассказали, что последними его словами вчера поздно вечером были „всех люблю“», - написал он в посте об уходе Андрияки.

Причиной смерти народного художника России стало онкологическое заболевание. Андрияка несколько лет пытался справится с недугом, но безрезультатно. Ему было 65 лет.

Сергей Андрияка написал свыше 10 тысяч картин. Больше двух сотен работ художника и его учеников украшают стены первого корпуса Кремля, где работает президент России Владимир Путин.

Болезни Художники Онкология

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