Личные вещи режиссера Марка Захарова представят на выставке в Москве в честь его 90-летия

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В открытии выставки примут участие ГИТИС и Бахрушинский музей. Зрители смогут посмотреть уникальные вещи из личного архива дочери Захарова и различных фондов - Театра Сатиры, Бахрушинского музея, «Ленкома», фонда Валерия Плотникова и других.

Мероприятие получило название «Марк Захаров. Формула мастера», которое отсылает к фильму знаменитого режиссера «Формула любви». Организаторы отметили, что таким образом подчеркнули свою любовь к Захарову.

«Удивительные документы предоставил ГИТИС. Это фонды вдовы фотографа Стернина, который лет 20–25 снимал „Ленком“ и Марка Анатольевича. Я понимала, что без участия Александры Марковны (дочери Марка Захарова - прим. ред.) эта выставка невозможна», - пояснила Галактионова.

Ранее стало известно, что выставка к юбилею писателя Островского открылась в Петербурге.