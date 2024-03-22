22 марта 2024, 14:44

Лев Лещенко не исключил завершения карьеры

РИА «Новости»
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Российский певец Лев Лещенко задумался о завершении карьеры. Об этом он сообщил «Газете.ru».

Певец признал, что сольные концерты стали даваться ему с трудом. Однако предложений выступить 82-летнему артисту поступает много. Он отметил, что старается не надоедать ни себе, ни зрителю, и стремится получать удовольствие от профессии.

«Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости!» - объяснил Лещенко.

Мысли о завершении карьеры его посещают периодически. На вопрос о том, задумывался ли певец о прекращении творческой деятельности по примеру недавно ушедшего со сцены Валерия Леонтьева , Лещенко ответил положительно.

«Да, наверное!» - согласился он.

Музыкальный критик Бабичев раньше заявил , что Антонов и Лещенко находятся на закате профессиональной карьеры. Они все реже появляются на публике.

Леонтьев же решил покинуть профессию, потому что не может соответствовать собственной высокой планке. Ему стало сложно сохранять свой прежний имидж вечно молодого исполнителя.

Концерты Музыка Лев Лещенко Шоу-бизнес
20 марта 2024, 15:17
Хабенский объяснил, почему актер должен иметь образование
РИА «Новости»
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Актерам необходимо профессиональное образование.  Этим мнением худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский поделился во время творческого вечера, сообщил «Пятый канал».

Учеба крайне важна для формирования профессиональных качеств актера, подчеркнул Хабенский. По его мнению, артисту крайне сложно реализовать свой потенциал и достичь успеха без знаний.

«Важно обучение профессии для того, чтобы, выйдя либо на съемочную площадку, либо на пространство театральное, получалось быстро найти общий язык», - уверен Хабенский.

Присутствующие на мероприятии также обсудили актуальные театральные премьеры и изменения в репертуаре.

В начале марта семилетняя дочь Хабенского попала в больницу в Москве. Госпитализация была связана с заболеванием легких.

Театры Актеры Образование
20 марта 2024, 14:02
«Язычок у него остренький». Артист балета Андрис Лиепа — о Цискаридзе
РИА «Новости»
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Танцор Николай Цискаридзе чрезвычайно остр на язык и замечательный профессионал. Об этом порталу News.ru сообщил народный артист России Андрис Лиепа.

Цискаридзе, по его мнению, является одним из самых образованных людей в современном балете.

«Он замечательный танцовщик, один из самых образованных из мира балета. Ну, язычок у него остренький, иногда жалит», - сказал он.

Лиепа также высоко оценил профессиональные достижения Цискаридзе, особенно его работу в качестве художественного руководителя в Академии русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, а также выступления в «Русских сезонах».

В январе Владимир Путин наградил Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Орден артисту присвоили за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и плодотворную творческую деятельность.

Танцор Николай Цискаридзе чрезвычайно остр на язык и замечательный профессионал. Об этом порталу News.ru сообщил народный артист России Андрис Лиепа.

Театры Шоу-бизнес
19 марта 2024, 18:45
Дочь Папанова рассказала об унизительном увольнении из театра Меньшикова
РИА «Новости»
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Актриса Елена Папанова, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, рассказала об увольнении из Театра имени Ермоловой, которым руководит народный артист России Олег Меньшиков. В интервью на YouTube-канале «PRОжизнь» она призналась, что ее унижали и пытались выгнать из труппы.

«Ну, это было унизительно: ходить, сидеть в театре. Был ли разговор с Олегом Евгеньевичем? Ни одного! Не только у меня - у всех! Он не поговорил с нами, даже когда захотел уволить. Это ужасно обидно», - посетовала Папанова.

Она пояснила, что сначала дала согласие на предложение начальства и ежедневно ходила в театр. Обязанности актрисы заключались в работе над собой, чтении книг и повышении культурного уровня. Затем она заразилась ковидом, а в театре вновь начали обсуждать ее увольнение. Позже по совету подруги Папанова сама покинула театр.

Артистка отметила, что понимает Меньшикова, который решил построить новый театр.

«Может быть, мы ему мешали. Но не встретиться с артистами, которые проработали по 40 лет в театре, не сказать им „спасибо“, не дать премию…<…> Я узнала об увольнении от коллеги», - сказала она.

В 2021 году в Театре имени Ермоловой перед летним отпуском прошло массовое увольнение актеров. Больше 20 человек остались без работы.

Работа Театры Актеры
15 марта 2024, 16:32
Умер актер Александр Емельянов
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Скончался артист кемеровского Театра драмы имени А. В. Луначарского Александр Емельянов. О его смерти сообщила пресс-служба театра.

Артисту было 53 года. Он выходил на сцену театра в течение 30 лет и принял участие более чем в 70 постановках. В последний раз он появлялся перед залом 12 марта.

«За годы службы им создана целая галерея глубоких, честных образов, навсегда оставивших свой след в сердцах зрителей и коллег», - отметили коллеги Емельянова.

Прощание с Александром Емельяновым прошло сегодня, 15 марта, в ритуальном комплексе «Пирамида».

Зрители и деятели искусств города выразили искренние соболезнования из-за ухода артиста.

«Погасла еще одна звезда», - написали поклонники.

Театры Актеры

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