Лев Лещенко не исключил завершения карьеры

Певец признал, что сольные концерты стали даваться ему с трудом. Однако предложений выступить 82-летнему артисту поступает много. Он отметил, что старается не надоедать ни себе, ни зрителю, и стремится получать удовольствие от профессии.

«Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости!» - объяснил Лещенко.

Мысли о завершении карьеры его посещают периодически. На вопрос о том, задумывался ли певец о прекращении творческой деятельности по примеру недавно ушедшего со сцены Валерия Леонтьева , Лещенко ответил положительно.

«Да, наверное!» - согласился он.

Музыкальный критик Бабичев раньше заявил , что Антонов и Лещенко находятся на закате профессиональной карьеры. Они все реже появляются на публике.

Леонтьев же решил покинуть профессию, потому что не может соответствовать собственной высокой планке. Ему стало сложно сохранять свой прежний имидж вечно молодого исполнителя.