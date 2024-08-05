Лауреат премии «Грэмми» умер в 45 лет от неизвестной болезни

«Мы потеряли легенду музыки и, главное, прекрасного, блестящего человека. Шон Мартин за свою жизнь тронул многих людей и через прекрасное бессмертие музыки продолжит это делать», - написали они.

Точная причина смерти не указывается. Однако осенью прошлого года прошел благотворительный концерт в поддержку музыканта. Организаторы заявили, что артист сильно болен, но какой конкретно недуг поразил его, не уточнили.

Шон Мартин родился в 1978 году в Далласе. С четырех лет он учился играть на фортепиано, но профессионально занялся музыкой будучи студентом. Он был участником группы Snaky Puppy, основанной в 2004 году. На его счету несколько сольных пластинок, сотрудничество с десятком певцов, таких как Бьорк и Эрика Баду, а также Мартин четыре раза становился лауреатом премии «Грэмми».

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