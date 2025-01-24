24 января 2025, 20:56

Кустурица встретил Юру Борисова «хлебом и солью»

РИА «Новости»
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Российский артист Юра Борисов после номинации на премию «Оскар» приехал в поселение режиссера Эмира Кустурицы. Об этом сообщили «Известия».

«Дрвенград» - этно-деревня. Эмир Кустурица проводит здесь международный кинофестиваль. Юру Борисова режиссер встретил на въезде в поселение и предложил ему «хлеб и соль».

Кустурица в беседе с «Известиями» констатировал, что номинация Юры Борисова на «Оскар» важна для российской стороны. По его словам, это своего рода знак.

Днем ранее, 23 января, Юра Борисов вышел в эфир утренней передачи американского телеканала ABC. Он обсудил свою номинацию на премию «Оскар». Вместе с актером в кадре появились его жена и две дочери.

В тот же день американская киноакадемия объявила номинантов на премию - Юра Борисов стал первым российским актером, которого выдвинули на ее получение. Его конкурентами в той же категории выступили Киран Калкин, Гай Пирс, Джереми Стронг и Эдвард Нортон.

В беседе с западными СМИ Юра Борисов рассказывал, что ему пока сложно понять, что он чувствует в связи с номинацией на «Оскар».

Источники 360.ru позднее раскрыли гонорары звездного артиста - и предположили, что стоимость его рабочего дня вскоре значительно возрастет.

Голливуд Режиссер Актеры Премия «Оскар» Юра Борисов
24 января 2025, 01:59
«Жена начала плакать». Юра Борисов — о номинации на «Оскар»
РИА «Новости»
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Популярный российский актер Юра Борисов в интервью The Variety прокомментировал номинацию на премию «Оскар». Артиста выдвинули за роль в фильме «Анора».

Интервьюер спросил Борисова, как он себя ощущает после первой номинации на «Оскар» за первый же американский фильм. Актер рассказал, что ему звонят и пишут сообщения знакомые, а сам он еще не может понять, что чувствует.

Юра Борисов добавил, что новость о номинации узнал, когда ехал в машине с семьей.

Список номинантов на премию «Оскар» огласили 23 января. Юру Борисова выдвинули в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора» Шона Бейкера. Борисов - первый российский актер, который получил номинацию на премию американской киноакадемии.

Его соперники - Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдварт Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик») и Гай Пирс, номинированный за роль второго плана в картине «Бруталист».

Ранее источник 360.ru раскрыл гонорары Юры Борисова.

Фильмы Актеры Премия «Оскар» Артисты Юра Борисов
23 января 2025, 17:57
«Выступает как американский актер». Шахназаров — о номинации на «Оскар» Борисова
РИА «Новости»
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Актера Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» как американского артиста, и тут нет связанной с Россией политической подоплеки. Об этом 360.ru заявил генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров.

«В принципе, он здесь выступает как американский актер. Российских актеров отдельно не номинируют. Он снимался в американской картине, его номинировали. <… > Но я бы не сказал, что это имеет какое-то принципиальное значение», - рассказал он.

Шахназаров высоко оценил талант актера, сыгравшего главную роль в фильме «Анора», и пожелал ему удачи.

«Ну дай бог ему», - отметил режиссер.

Также он напомнил, что Борисов раньше хорошо себя показал в отечественной кинокартине «Дорога на Берлин».

«Он снимался у меня. Я был продюсером в картине „Дорога на Берлин“. По-моему, это одна из первых его работ. Хорошо сыграл, он хороший артист», - добавил Шахназаров.

Борисов стал номинантом престижной премии в категории «Лучший актер второго плана». За золотую статуэтку с ним будут бороться актеры Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

США Кино Актеры Премия «Оскар»
22 января 2025, 12:57
Депутат ГД Бурляев объяснил, зачем запросил расследование убийства Лермонтова
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что глава Следкома Александр Бастрыкин проявил интерес к его запросу о расследовании убийства российского писателя Михаила Лермонтова. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«У меня надежда, что чувство правды - восторжествует. И интерес главы СК Бастрыкина к этому вопросу об этом говорит, так как он принял расследование этого дела под личный контроль», - заявил Бурляев.

Депутат сказал, что не знает, как быстро проведут расследование.

До этого Бурляев отмечал, что биографы литератора неоднократно говорили о недобросовестности следствия , проведенного сразу после смерти классика.

По официальной версии Михаил Лермонтов умер 27 июля 1841 года в ходе дуэли с Николаем Мартыновым у подножия горы Машук. Оппонент выстрелил ему в грудь.

Депутаты Писатели
19 января 2025, 17:09
Оккультно-феминистский «Носферату»: пришествие женщины-тьмы
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«Носферату» Роберта Эггерса — ремейк культовой одноименной картины Фридриха Мурнау 1922 года. То есть сделан через сто лет, чуть больше, после оригинала. Мурнау — представитель школы немецкого экспрессионизма, во многом определившей развитие всего кинематографа.

Впрочем, странным поведением Франца кажется лишь на первый взгляд. Фокус в том, что режиссер Эггерс вместе с продюсерами фильма решали довольно сложную задачу: как победить вампира, не прибегая к христианским символам.

Отсюда же вытекает и второй аспект фильма: женщина как спаситель. Эта тема продвигается давно и активно. Опять же, одни в этом видят попытку уравновесить гендерное соотношение - долгое время на экране доминировали исключительно мужчины. А другие твердят о заговоре.

Главная претензия к той ленте Мурнау банальна, но закономерна - старомодно и скучно. Действительно, в век «Аватара» наблюдать за игрой теней в пыльных декорациях довольно-таки трудно, для многих почти невыносимо.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала ей частичку себя.

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

Так что «Носферату» - весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.

Правда, врать не буду: я с удовольствием пересматриваю и «Носферату», как и некоторые другие ленты Мурнау. Впрочем, я и начало экспрессионистских начал «Кабинет доктора Калигари» почитаю.

И, честно сказать, я большой поклонник Мурнау. Что касается его «Носферату», где роль вампира (Графа Орлока) сыграл Макс Шрек, то это кино, без шуток, выдающееся, обладающее всем необходимым для статуса «культовое».

Как сделан «Носферату» Эггерс умеет в первую очередь создавать атмосферу: «Носферату» тут, определенно, хорош. Причем, одинаково хорош в разных локациях.

Арки готической архитектуры работают так же эффектно и эффективно, как и заснеженный, зябкий лес с тоненькими деревцами, на фоне которых поднимается в гору главный герой Томас. Так же педантично и скрупулезно рисует картинку Эггерс и тогда, когда действие ленты переносится в город, куда прибыл граф Орлок. Кусая, он не превращает жертв в вампиров, а убивает их - город подминает под себя чума.

Эггерс выдвигает на первый план сексуальный аспект, используя фрейдистскую связь Эроса и Танатоса.

Вот и фон Франц, уничтожая тела оскверненных, произносит имена разных богов. Что уж совсем любопытно, то его мини-лекция, прочитанная главной героине Элен (ее, на мой взгляд, весьма однообразно играет Лили-Роуз Депп, дочь Деппа и Паради).

О чем и для чего сделан «Носферату» Ведь раньше все было очевидно: порождения тьмы боятся святой воды, распятий, Библии, имени Христова. Однако в определенный момент, примерно в начале нулевых, в западном кино (прежде всего, в голливудском) наметилась тенденция - не связывать вампиров и христианство.

Плюс-минус официальное объяснение такого подхода: не оскорблять другие религии. Впрочем, есть и иные версии: это одна из составляющих войны против христианства. Во многих современных фильмах вампиров больше не изгоняют распятиями и не кропят святой водой.

Куда страннее, на первый взгляд, выглядит роль Уильяма Дефо. Он, как я уже сказал, играет профессора Альбина Эберхарта фон Франца - этакого полубезумца, изгнанного из профессионального сообщества, но до сих пор ведающего тайнами и знаниями.

Меж тем можно констатировать, что Джон Коннор не побеждает «Скайнет» - с ним сражается мексиканка. В «Конклаве» Папой Римской становится Оно - и женщина, и мужчина одновременно. В «Носферату» та же история.

Это создает апокалипсическую атмосферу фильма. Тем самым население города расширяется до населения планеты, а граф Орлок превращается в антихриста, испытывающего страшный голод, желающего не подчинять даже, а утолять, насыщать себя.

Так что «Носферату» - весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.

Сама фигура Орлока сделана, как бы это сейчас ни прозвучало, с заботой и любовью. Билл Скарсгард, сыгравший графа, долго и муторно готовился к этой роли - ему даже удалось добавить в, казалось бы, уже донельзя заезженного героя новые черты, хотя орлоковское дыхание под конец начинает скорее надоедать, нежели ужасать. И все же, это любопытный герой, с одной стороны, отправляющий нас к оригиналу, а с другой, создающий новые смыслы.

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала ей частичку себя.

Фон Франц заявляет Элен: «Ты должна спасти всех нас. Ты особенная!» Звучит это примерно, как в young adult, где нам всякий раз являют особенную девушку/девочку с паранормальными способностями. И, конечно же, это вселяет уверенность и чувство избранности в соответствующую категорию зрителей.

Но, видимо, каждый век требует своего Вампира. К тому же этот образ идеально подходит к нашим реалиям, стопроцентно попадает в zeitgeist. Самое очевидное тут - это, конечно, идея бессмертия, которой бредят и грезят сегодня все власть имущие, а у тех, кто победнее и попроще, она преобразуется в патологическую и бесперспективную попытку победить старость.

Поэтому «Носферату» был обречен на ремейк. Сделать его взялся Роберт Эггерс, известный мне главным образом по атмосферному кино «Маяк» с дуэтом Паттинсон - Дефо.

Последний появляется и в «Носферату», исполняя роль профессора фон Франца (у Стокера это, как легко догадаться, ван Хельсинг). Любопытно, что в «Тени вампира», где рассказывается о том, как «снимался» оригинальный фильм Мурнау, Уильям Дефо появлялся тоже.

Кино Фильмы Роберт Паттинсон Паранормальное

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