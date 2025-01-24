Кустурица встретил Юру Борисова «хлебом и солью»

«Носферату» Роберта Эггерса — ремейк культовой одноименной картины Фридриха Мурнау 1922 года. То есть сделан через сто лет, чуть больше, после оригинала. Мурнау — представитель школы немецкого экспрессионизма, во многом определившей развитие всего кинематографа.

Впрочем, странным поведением Франца кажется лишь на первый взгляд. Фокус в том, что режиссер Эггерс вместе с продюсерами фильма решали довольно сложную задачу: как победить вампира, не прибегая к христианским символам.

Отсюда же вытекает и второй аспект фильма: женщина как спаситель. Эта тема продвигается давно и активно. Опять же, одни в этом видят попытку уравновесить гендерное соотношение - долгое время на экране доминировали исключительно мужчины. А другие твердят о заговоре.

Главная претензия к той ленте Мурнау банальна, но закономерна - старомодно и скучно. Действительно, в век «Аватара» наблюдать за игрой теней в пыльных декорациях довольно-таки трудно, для многих почти невыносимо.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала ей частичку себя.

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

Так что «Носферату» - весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.

Правда, врать не буду: я с удовольствием пересматриваю и «Носферату», как и некоторые другие ленты Мурнау. Впрочем, я и начало экспрессионистских начал «Кабинет доктора Калигари» почитаю.

И, честно сказать, я большой поклонник Мурнау. Что касается его «Носферату», где роль вампира (Графа Орлока) сыграл Макс Шрек, то это кино, без шуток, выдающееся, обладающее всем необходимым для статуса «культовое».

Как сделан «Носферату» Эггерс умеет в первую очередь создавать атмосферу: «Носферату» тут, определенно, хорош. Причем, одинаково хорош в разных локациях.

Арки готической архитектуры работают так же эффектно и эффективно, как и заснеженный, зябкий лес с тоненькими деревцами, на фоне которых поднимается в гору главный герой Томас. Так же педантично и скрупулезно рисует картинку Эггерс и тогда, когда действие ленты переносится в город, куда прибыл граф Орлок. Кусая, он не превращает жертв в вампиров, а убивает их - город подминает под себя чума.

Эггерс выдвигает на первый план сексуальный аспект, используя фрейдистскую связь Эроса и Танатоса.

Вот и фон Франц, уничтожая тела оскверненных, произносит имена разных богов. Что уж совсем любопытно, то его мини-лекция, прочитанная главной героине Элен (ее, на мой взгляд, весьма однообразно играет Лили-Роуз Депп, дочь Деппа и Паради).

О чем и для чего сделан «Носферату» Ведь раньше все было очевидно: порождения тьмы боятся святой воды, распятий, Библии, имени Христова. Однако в определенный момент, примерно в начале нулевых, в западном кино (прежде всего, в голливудском) наметилась тенденция - не связывать вампиров и христианство.

Плюс-минус официальное объяснение такого подхода: не оскорблять другие религии. Впрочем, есть и иные версии: это одна из составляющих войны против христианства. Во многих современных фильмах вампиров больше не изгоняют распятиями и не кропят святой водой.

Куда страннее, на первый взгляд, выглядит роль Уильяма Дефо. Он, как я уже сказал, играет профессора Альбина Эберхарта фон Франца - этакого полубезумца, изгнанного из профессионального сообщества, но до сих пор ведающего тайнами и знаниями.

Меж тем можно констатировать, что Джон Коннор не побеждает «Скайнет» - с ним сражается мексиканка. В «Конклаве» Папой Римской становится Оно - и женщина, и мужчина одновременно. В «Носферату» та же история.

Это создает апокалипсическую атмосферу фильма. Тем самым население города расширяется до населения планеты, а граф Орлок превращается в антихриста, испытывающего страшный голод, желающего не подчинять даже, а утолять, насыщать себя.

Так что «Носферату» - весьма показательная картина, сделанная очень качественно, вдумчиво, красиво, но, к сожалению, в соответствии с повесточкой. Надо ли ее смотреть? Безусловно, но смотреть подготовленным, дабы не попасть в глобалистско-цифровые лапы реальных графов Орлоков.

Сама фигура Орлока сделана, как бы это сейчас ни прозвучало, с заботой и любовью. Билл Скарсгард, сыгравший графа, долго и муторно готовился к этой роли - ему даже удалось добавить в, казалось бы, уже донельзя заезженного героя новые черты, хотя орлоковское дыхание под конец начинает скорее надоедать, нежели ужасать. И все же, это любопытный герой, с одной стороны, отправляющий нас к оригиналу, а с другой, создающий новые смыслы.

Это серьезная такая разница, которую прошел не конкретно кинематограф, а, по сути, весь мир при поддержке кинематографа.

То есть, по факту, мы наблюдаем следующее: 100 лет назад, согласно ленте Мурнау, себя в жертву приносила чистая сердцем дева, а теперь спасение доверено женщине, в которой темная сила оставила свой след и даровала ей частичку себя.

Фон Франц заявляет Элен: «Ты должна спасти всех нас. Ты особенная!» Звучит это примерно, как в young adult, где нам всякий раз являют особенную девушку/девочку с паранормальными способностями. И, конечно же, это вселяет уверенность и чувство избранности в соответствующую категорию зрителей.

Но, видимо, каждый век требует своего Вампира. К тому же этот образ идеально подходит к нашим реалиям, стопроцентно попадает в zeitgeist. Самое очевидное тут - это, конечно, идея бессмертия, которой бредят и грезят сегодня все власть имущие, а у тех, кто победнее и попроще, она преобразуется в патологическую и бесперспективную попытку победить старость.

Поэтому «Носферату» был обречен на ремейк. Сделать его взялся Роберт Эггерс, известный мне главным образом по атмосферному кино «Маяк» с дуэтом Паттинсон - Дефо.

Последний появляется и в «Носферату», исполняя роль профессора фон Франца (у Стокера это, как легко догадаться, ван Хельсинг). Любопытно, что в «Тени вампира», где рассказывается о том, как «снимался» оригинальный фильм Мурнау, Уильям Дефо появлялся тоже.