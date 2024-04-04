04 апреля 2024, 11:36

Кустурица снимет кино в Москве

Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица начал готовиться к съемкам в московском кинопарке «Москино». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

Кустурица осмотрел павильоны и высоко оценил их оснащение и декорации.

«Режиссер с мировым именем уже готовится снимать здесь свои будущие картины», - отметили в департаменте.

В строящемся кинопарке детально воссоздали московские улицы, железнодорожный вокзал и аэропорт. Кроме того, его оборудовали необходимыми техническими помещениями: в нем появились склады, мастерские и даже образовательный кластер.

Первая очередь парка уже построена. В прошлом году в ней сняли 13 кинофильмов и сериалов, среди них - «Постучись в мою дверь», «По зову сердца», «А у нас во дворе», «Враг у ворот», «Адмирал Кузнецов».

На днях Кустурица рассказал президенту России Владимиру Путину о планах снять «русский триптих». Он намерен создать фильмы по произведениям Николая Гоголя, Федора Достоевского и Льва Толстого.

Кино Фильмы Москва
03 апреля 2024, 18:59
Театр Сатиры проведет вечер памяти Александра Ширвиндта
Global Look Press
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Московский академический театр сатиры запланировал вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта на юбилей артиста 19 июля. Об этом АГН «Москва» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Памятный вечер Театр сатиры готовит к 19 июля, когда артисту исполнилось бы 90 лет», - рассказал собеседник.

Он уточил, что в театре не собирались проводить памятный вечер 3 апреля. В этот день был запланирован спектакль «Где мы?» с Ширвиднтом в главной роли, но постановку отменили из-за смерти актера.

«Незаменимые есть», - добавил собеседник.

Телеведущий Александр Олешко возмутился отменой спектакля. Он сообщил, что предложил сменить концепцию события и провести прощание с постановкой, но ему отказали.

Александр Ширвиндт умер 15 марта на 90-м году жизни. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.

Россия Спектакль Театры Актеры Москва
03 апреля 2024, 18:36
Олешко не дали устроить вечер прощания с Ширвиндтом в Театре Сатиры
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Актер и телеведущий Александр Олешко попросил руководство театра не отменять спектакль «Где мы?», в котором он играл вместе с ныне покойным Александром Ширвиндтом, но получил отказ. Об этом артист сообщил в своем Instagram*.

Олешко отметил, что предложил сменить концепцию события, то есть вместо спектакля 3 апреля организовать не просто вечер памяти Ширвиндта, но и прощание с постановкой.

Идея актера заключалась в том, чтобы на сцену вышли костюмеры, режиссеры и другие авторы спектакля, которые всегда остаются за кулисами. Они бы рассказали смешные истории с репетиций, историю создания постановки, а также другие нюансы. На сцене бы висели сценические костюмы Ширвиндта, но руководство Театра Сатиры не поддержало инициативу актера.

«Это был бы вечер прощания со спектаклем, в котором он блистал. Со спектаклем, который подарил много радости зрителям в зале, который подарил дополнительные годы жизни Ширвиндту. Это мог быть удивительный и прекрасный акт единения людей», - написал Олешко.

Александра Ширвинда не стало 15 марта в возрасте 89 лет. Президент России Владимир Путин назвал актера настоящей легендой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Спектакль Театры Актеры
03 апреля 2024, 18:29
Билли Айлиш и Ники Минаж подписали петицию против нейросетей в музыке
Freepik
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Около 200 музыкальных исполнителей, в числе которых Билли Айлиш, Ники Минаж, Кэти Перри и Камила Кабельо, поддержали инициативу Альянса за права артистов о запрете технологий искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Они опубликовали открытое письмо, сообщило издание The Hollywood Reporter.

В письме артисты обратились к разработчикам. Они призвали остановить использование ИИ при создании музыки, аргументируя это тем, что такие действия умаляют стоимость труда живых исполнителей.

Основная проблема связана с возможностями ИИ воспроизводить голоса без разрешения самих исполнителей. В письме сказано, что в эпоху стриминговых сервисов, когда музыкантам и так приходится бороться за место под солнцем, нейросети создают для них новую угрозу.

Музыканты подчеркнули неэтичность использования ИИ для замены их голосов. Это может нанести вред всей музыкальной индустрии и ее восприятию как артистами, так и поклонниками.

В Москве каждое третье предприятие активно использует роботов и искусственный интеллект. Новые технологии применяют как на производстве, так и в аналитике.

Петиции Искусственный интеллект Музыка Билли Айлиш Нейросети Технологии
03 апреля 2024, 18:08
Бутина рассказала, кто придумал название для шоу «Куклы наследников Тутти»
РИА «Новости»
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Ведущая политического ток-шоу «Куклы наследников Тутти» на Первом канале и член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила, что название для ее программы придумал генеральный директор канала Константин Эрнст. Она рассказала об этом в интервью блогеру Вячеславу Манучарову на YouTube-канале.

По ее словам, предполагалось, что ток-шоу «Куклы наследников Тутти» будет вести дуэт из мужчины и женщины. Однако Эрнст остановил свой выбор на Бутиной как на единственной ведущей.

«У нас нет ни одной передачи на телевидении российском, чтобы политическое шоу вела женщина молодая, одна. Так не бывает. Но, видимо, Эрнст в меня поверил», - отметила она.

Бутина рассказала о помощи осужденному во Франции болельщику «Спартака» Павлу Косову. По ее словам, дело было политическим. Обвинение потребовало для каждого из задержанных россиян по 15 лет тюрьмы.

Первый канал Женщины Интервью Телевидение Ток-шоу

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