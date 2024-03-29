Кустурица снимет фильм в Сочи

«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием „Инженер легких прогулок“. Он рассказывает про молодого человека, который чистит трубы», - поделился режиссер.

По сценарию, герой хочет помогать людям, и поэтому составляет им компанию в прогулках. Он влюбляется в молодую девушку, которая вынужденно становится проституткой. Она отправляется в Санкт-Петербург, где трубочист теряет ее след.

Полностью рассказывать задумку режиссер не стал, намекнув, что для создания сюжета вдохновлялся романом Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ранее Кустурица уже заявлял о планах объединить романы «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Съемки должны пройти в Сербии и Санкт-Петербурге.