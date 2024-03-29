29 марта 2024, 18:57

Кустурица снимет фильм в Сочи

Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил о планах снять в Сочи новый фильм о трубочисте. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мой следующий фильм я планирую снимать на юге, в Сочи. Это будет фильм под названием „Инженер легких прогулок“. Он рассказывает про молодого человека, который чистит трубы», - поделился режиссер.

По сценарию, герой хочет помогать людям, и поэтому составляет им компанию в прогулках. Он влюбляется в молодую девушку, которая вынужденно становится проституткой. Она отправляется в Санкт-Петербург, где трубочист теряет ее след.

Полностью рассказывать задумку режиссер не стал, намекнув, что для создания сюжета вдохновлялся романом Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Ранее Кустурица уже заявлял о планах объединить романы «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Съемки должны пройти в Сербии и Санкт-Петербурге.

Санкт-Петербург Сочи Режиссер Фильмы Россия
29 марта 2024, 18:14
Актриса из сериала «Молодые и дерзкие» умерла от редкой болезни мозга
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Актриса Дженнифер Лик из сериала «Молодые и дерзкие» скончалась от прогрессирующего надъядерного паралича — редкой нейродегенеративной болезни мозга. Об этом в социальных сетях сообщил ее бывший супруг Тим Мэтисон.

«С тяжелым сердцем я сообщаю новость о кончине Дженнифер Лик», - написал он.

С болезнью Дженнифер Мэри Лик боролась последние семь лет. Она скончалась во Флориде 18 марта на 77-м году жизни.

Актриса родилась в 1947 году в Кардиффе в Великобритании и начала свою карьеру в кино и на телевидении в середине 1960-х годов. Лик снималась в сериалах и фильмах «Путеводный свет», «Другой мир», «Железная сторона», «Одна жизнь, чтобы жить» и других.

Она встретила будущего мужа, актера Тима Мэтисона, на съемочной площадке комедии 1968 года «Твои, мои, наши». Однако спустя три года их пути разошлись.

Сериалы Болезни Кино Фильмы Актеры
29 марта 2024, 16:57
Умер актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко
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Актер Александр Терешко, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Марш Турецкого», скончался 25 марта на 62-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра на Бронной.

Артист родился в 1962 году. В 1985-м он окончил ГИТИС, после чего служил в Театре имени Пушкина и Театре на Малой Бронной.

Дебютом актера в кино стал фильм «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Он состоялся в 1985 году.

Терешко успел сыграть более чем в шестидесяти кинопроектах. он сотрудничал с такими режиссерами, как Анатолий Эфрос, Лев Дуров, Марк Розовский, Бранко Ставрев, Константин Богомолов.

До последних дней Терешко участвовал в спектаклях «Слово о полку Игореве» и «Дядя Лева (Покровские ворота)».

Причина смерти актера неизвестна. Прощание с ним прошло 28 марта.

«Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - отметили коллеги артиста.

Сериалы Кино Театры Актеры
29 марта 2024, 16:42
Умер профессор ГИТИСа Андрей Кружалов
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Артист и почетный профессор ГИТИСа Андрей Кружалов ушел из жизни в возрасте 57 лет. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

«Андрей Борисович был блестящим танцовщиком, мудрым наставником, справедливым деканом, чутким коллегой», - написали в пресс-службе учреждения.

Причины смерти в сообщении не указываются. Также не называются дата и место прощания и похорон.

«Я потерял очень светлого, лёгкого в общении человека. Человека - праздник. Когда я приходил на факультет, то знал, что всегда буду находиться в какой-то радостной творческой обстановке», - поделился заведующий кафедрой хореографии ГИТИСа Вячеслав Гордеев.

Андрей Кружалов родился в 1966 году. В ГИТИСе он воспитал целую плеяду талантливых балетмейстеров, артистов балета и педагогов.

Россия
29 марта 2024, 14:07
Кустурица изъявил желание получить российское гражданство
Global Look Press
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Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя гражданином России и спустя время может стать им официально. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», - заявил Кустурица.

Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского гражданства.

Кустурица также не исключил, что наладит сотрудничество с популярным сербским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в картинах «Холоп» и «Отель „Белград“».

Ранее сербский режиссер выразил соболезнования россиянам после теракта в концертном зале Crocus City Hall.

Режиссер Сербия Россия

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