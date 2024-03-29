Кустурица изъявил желание получить российское гражданство
Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что уже считает себя гражданином России и спустя время может стать им официально. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Я и так гражданин России, потому что я ее очень люблю. А вообще я гражданин мира, а России особенно», - заявил Кустурица.
Он добавил, что уже является гражданином Сербии и Франции и не видит препятствий для получения российского гражданства.
Кустурица также не исключил, что наладит сотрудничество с популярным сербским актером Милошем Биковичем, известным по ролям в картинах «Холоп» и «Отель „Белград“».
Ранее сербский режиссер выразил соболезнования россиянам после теракта в концертном зале Crocus City Hall.