30 октября 2023, 11:20

Культурная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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В День народного единства, 4 ноября, в Москве состоится традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в рамках мероприятия пройдет более 170 событий.

«Тема акции в этом году - „Россия объединяет“», - отметила Сергунина.

Более 100 городских площадок, включая Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и другие присоединятся к мероприятию.

Москвичей будут ждать театрализованные экскурсии, кинопоказы, концерты и мастер-классы. Для посещения понадобится предварительная регистрация.

Ранее жителям столицы сообщили, что музей под открытым небом откроют на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада.

Музеи Москва 2023
27 октября 2023, 04:21
Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца
скриншот видео
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Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж — музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Певицы не стало 19 октября, хотя буквально за неделю до этого она выступала на сцене.

«Внезапная и преждевременная смерть талантливого исполнителя - огромное потрясение для всех», - сказано в сообщении польской радиостанции RMF.

Кристина Дурис выступала на сцене с семилетнего возраста. Она принимала участие во многих международных фестивалях по всему миру.

Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж - музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Музыка Польша
26 октября 2023, 23:49
Странный ляп нашли в «Служебном романе»
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В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины — секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины - секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

Небольшой ляп можно увидеть через час и 12 минут от начала первой серии. Если внимательно посмотреть на ногти секретарши Верочки Калугиной, то они накрашены ярко-красным лаком. Однако спустя уже несколько минут, когда она перемещается в другую локацию, никакого лака на ногтях уже нет.

Лирическая трагикомедия Рязанова о жизни сотрудников обычного московского «статистического учреждения» стала лидером кинопроката 1978 года. Ее посмотрели более 58 миллионов зрителей. Спустя год «Служебному роману» вручили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

В фильме «Вий», снятом по повести Николая Гоголя, также нашли ляп. На 16-й минуте картины на подряснике главного героя можно увидеть большую прореху на плече. Но уже в следующих кадрах одежда Хомы Брута выглядит как новая.

Фильмы
26 октября 2023, 02:11
«Фабрика звезд» вернется на экраны. Объявлен кастинг
РИА «Новости»
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Телеканал ТНТ в честь своего 25-летия решил вернуть на экраны легендарное шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщила руководитель ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я как продюсер вижу, что музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти и обрамить», - заявила Канделаки.

По мнению медиаменеджера, большой плюс проекта в том, что с артистами работают профессионалы: лучшие музыканты и аранжировщики, страны, стилисты и визажисты. Это позволяет участникам шоу создавать по-настоящему качественный продукт.

Проект будет сниматься совместно с компанией «Вайт Медиа», которая также создает передачи «Конфетка» и «Ярче звезд».

Кастинг в новый сезон «Фабрики звезд» начнется уже 26 октября.

В марте 2022 году на Украине сообщили о намерениях объявить Тину Канделаки в международный розыск. Это решение было принято в связи с тем, что телеведущая в своем Telegram-канале посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому и другим политикам покинуть республику, после чего в страну сможет вернуться Виктор Янукович.

Музыка Телевидение
25 октября 2023, 20:12
Неизвестный эскиз обнаружили при реставрации картины в Музее Победы в Москве
Соцсети
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В Музее Победы в Москве отреставрировали картину «Мать 1941 год» заслуженного художника России Николая Тужилина. В ходе работ обнаружили неизвестный эскиз. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец рассказала, что в процессе реставрации специалисты музея нашли эскиз к известной картине Тужилина. Когда с оборота экспоната сняли лист оргалита, который защищает холст, оказалось, что этот лист - эскиз к произведению искусства.

«Таким образом, в фондах Музея Победы теперь две работы художника, отражающие творческий процесс и позволяющие сопоставить авторский замысел и результат», - добавила она.

Николай Тужилин написал живописное полотно размером 70×62 сантиметров в 1971 году. На нем нарисовала молодая девушка с ребенком на руках на фоне военного пейзажа. Она стала символом и собирательным образом матерей военного времени.

В Музей Победы «Мать 1941 год» попала в 2001 году от дирекции выставок Союза художников России. Она экспонировалась в этом году в Музее Победы в рамках выставки «Утраченное детство».

Николай Терентьевич Тужилин родился 5 октября 1930 года в Самарской области. Его работы хранят в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Победе. Кроме того, их можно найти в частных собраниях и коллекциях России, Канады, Японии, США, Италии, Болгарии.

Ранее стало известно, что выставку картин крымских художников открыли в галерее в Жуковском.

Музеи Художники Москва 2023

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