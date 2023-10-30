Культурная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве

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По ее словам, в рамках мероприятия пройдет более 170 событий.

«Тема акции в этом году - „Россия объединяет“», - отметила Сергунина.

Более 100 городских площадок, включая Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и другие присоединятся к мероприятию.

Москвичей будут ждать театрализованные экскурсии, кинопоказы, концерты и мастер-классы. Для посещения понадобится предварительная регистрация.

Ранее жителям столицы сообщили, что музей под открытым небом откроют на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада.