Культурная акция «Ночь искусств» пройдет в Москве
В День народного единства, 4 ноября, в Москве состоится традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, в рамках мероприятия пройдет более 170 событий.
«Тема акции в этом году - „Россия объединяет“», - отметила Сергунина.
Более 100 городских площадок, включая Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство «Новый Манеж», музей-заповедник «Царицыно», Парк Горького, кинотеатры сети «Москино» и другие присоединятся к мероприятию.
Москвичей будут ждать театрализованные экскурсии, кинопоказы, концерты и мастер-классы. Для посещения понадобится предварительная регистрация.
Ранее жителям столицы сообщили, что музей под открытым небом откроют на Красной площади в честь 82-й годовщины легендарного военного парада.