29 октября 2024, 17:07

Культовый драм-н-бейс-рейв «Пиратская Станция» с новой постановкой в Москве

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В «ВК Стадиум» 2 ноября состоится московская премьера культового драм-н-бейс-фестиваля «Пиратская Станция». На этот раз с новой постановкой «Космос». Это межгалактическое шоу при участии каскадеров и танцоров в антураже оригинальных декораций и мощных спецэффектов. Режиссеры и артисты превратят легендарный рейв родом из Санкт-Петербурга в настоящий̆ перформанс.

Космическим шаттлом будут управлять яркие представители своего вида, а именно: Леди Вакс, ОЗМА, Мейдж, Хелл Китчен, Гвоздь, а также Смоки Ди в роли ведущего. Космос хранит в себе очень много тайн и загадок. Секретными гостями станут два иностранных пришельца, чьи имена раскроют на фестивале.

Тысячи людей отправятся в грандиозную космическую одиссею, преодолев законы времени и пространства, совершат полет к далеким планетам и вступят в контакт с инопланетными существами. Пройдя сквозь метеоритный дождь и галактический шторм, гости шоу станут свидетелями парада планет и солнечного затмения, постигнут тайну черной дыры и великого ничто.

Впервые самый масштабный драм-н-бейс-фестиваль «Пиратская Станция» состоялся в 2003 году. За свою 20-летнюю историю создатели проекта подарили зрителям фееричные художественные постановки в Москве и Санкт-Петербурге, темами которых становились Революция, Любовь, Цирк и многие другие.

Когда: 2 ноября 2024 года, начало в 22:00 Где: «ВК Стадиум», г. Москва, Ленинградский пр-т, 80, к. 17 Подробности на сайте: https://www.radiorecord.ru/event/44248 Продавец: ООО «ШОУГОУГОУ», ИНН 7805684451, ОГРН 1167847392130, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 105, К. 1 литер Г, пом. 3н Раб. М. 2

Санкт-Петербург ВКонтакте Концерты
27 октября 2024, 19:45
Ремейк «Невероятных приключений итальянцев в России» снимут на китайский лад
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В ближайшее время начнутся съемки ремейка фильма Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Проектом будет заниматься режиссер Федор Бондарчук, сообщил портал Ng72.ru.

По данным издания, героями новой кинокомедии будут китайцы. Новый фильм ориентируют на китайского зрителя, что принесет ему дополнительный доход, кроме кинопроката в России. Также известно, что киноленту будут снимать совместно с одной из киностудий КНР.

Продюсер Владимир Досталь ранее выступил против съемок ремейка «Невероятных приключений итальянцев в России». По его словам, кинематографистам следовало бы снимать что-то новое, а не повторять за великими режиссерами.

Режиссер Жора Крыжовников работает над съемками сериала по сюжету фильма «Москва слезам не верит».

Главные роли в нем сыграют Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина и другие актеры.

Режиссер Фильмы Китай Актеры
17 октября 2024, 19:01
Гала-ужин музыкальной премии «Виктория» состоялся в Москве
РИА «Новости»
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Гала-ужин Российской музыкальной национальной премии «Виктория» состоялся 16 октября в Москве. В нем приняли участие около 300 артистов, продюсеров и музыкальных критиков.


«Цель была следующая: попробовать создать в России премию, которая была бы объективной, оценивала бы реальные достижения артистов, клипмейкеров, авторов и композиторов», - рассказал ее основатель Юрий Костин.

В шорт-листе премии, которую называют российской «Грэмми», 13 номинаций. Ключевым моментом вечера стала жеребьевка, определившая шестерых членов счетной комиссии. Они будут отвечать за контрольные голоса и подведение итогов.

«Это огромное культурное событие в жизни нашего города, в жизни нашей страны. Это помогает развиваться и песенному искусству, и искусству вообще», - заявил заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский.

Премию учредили в 2015 году Костин, предприниматель и поэт-песенник Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Ежегодно они награждают лучших представителей отрасли. Имена победителей объявят на торжественной церемонии 1 марта в концертном зале «Live Арена».

Награды Музыка Москва
14 октября 2024, 22:44
«В знак протеста». Актер театра в Пятигорске объявил голодовку из-за недопуска к работе
Pxhere
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Оперный певец Пятигорского театра оперетты Алексей Яковлев голодает восьмые сутки из-за конфликта с руководством и запрета выступать на сцене. Об этом артист рассказал в комментарии 360.ru.

По его словам, в сентябре 2023 года произошел конфликт между артистами и администрацией культурного учреждения. Сотрудники направили письмо в Минкультуры Ставропольского края, где изложили недочеты в работе руководства в художественной части. Артисты выразили свою позицию честно и открыто. Комиссия министерства предложила мирно урегулировать вопрос.

«Однако после отъезда комиссии была назначена так называемая аттестация. <…> Итогом всего этого конфликта стало увольнение „по собственному желанию“», - поделился Яковлев.

Ему самому администрация начала один за другим «лепить» выговоры, которые артист обжаловал в суде. Все решения инстанции были в пользу певца.

«Меня восстановили на работу, мне платят зарплату, но при этом меня не выпускают ни в одном спектакле. Мне запретили участвовать в репетициях, запретили участвовать в спектаклях, запретили репетировать с актерами. <…> Фактически меня лишили работы вот таким способом», - пожаловался Яковлев.

Артист заявил, что пошел на голодовку в знак протеста из-за неисполнения закона и условий трудового договора. Администрация не пошла навстречу певцу.

«Сегодня уже восьмой день, как я на голодовке. Я с водой, не сухая голодовка. Я написал в вышестоящие всякие инстанции, оповестил об этом поликлинику, главврача. Ведусь я под наблюдением врачей. То есть они меня регулярно проверяют, берут анализы. Но на данный момент пока решения никакого не произошло. <…> Голодовка в знак протеста. <…> Я уже похудел на шесть килограммов», - заключил артист.

Ранее певец Эдуард Шарлот* объявил голодовку. Это произошло из-за сломанного радио в камере СИЗО.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Протесты Театры Актеры Пятигорск
10 октября 2024, 20:15
XXIV Международный музыкальный фестиваль Arslonga («АрсЛонга»)
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В России в двадцать четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga («АрсЛонга»). Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября на нескольких площадках, включая Зал Зарядье и Консерваторию; региональная программа продлится до февраля 2025 года.

В рамках фестиваля запланированы программа «Чайковский. Все симфонии», посвященная творчеству великого композитора, и опера «Евгений Онегин», приуроченная к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале Консерватории 19 октября – музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина исполнят Первую и Четвертую симфонии Петра Ильича Чайковского. Также концерты в Консерватории пройдут 23 и 29 октября.

На сцене Зала Зарядье 2 ноября народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра исполнит концерт для фортепиано с оркестром №1. Также в этот вечер будет представлен шедевр творчества Петра Чайковского, заслуженно называющийся оперой без слов – произведение, основанное на философской трагедии выдающегося английского поэта Джорджа Байрона, симфония «Манфред».

Традиционно концертная программа фестиваля завершится в Зале Зарядье: 23 и 24 ноября в сопровождении хора и Московского государственного симфонического оркестра зрителей ждут лирические сцены из оперы «Евгений Онегин» на либретто К. Шиловского по одноимённому роману в стихах А.С. Пушкина. На сцене: Елена Стихина, Владислав Сулимский, Алексей Татаринцев, Екатерина Сергеева.

В России в двадцать четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga («АрсЛонга»).

Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября на нескольких площадках, включая Зал Зарядье и Консерваторию; региональная программа продлится до февраля 2025 года.

Концерты Фестивали Денис Мацуев

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