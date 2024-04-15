«О сроках я точно не скажу, потому что это еще тайна. Работа идет. Особенно на последней неделе: у меня куча новых героев, куча новой информации», - отметил Гараев.

Он уточнил, что тема с женскими криминальными бандами достаточно загадочная.

«Много странного и непонятного», - сказал писатель.

По его словам, женские группировки устроены своеобразно, они сильно отличаются от политики мужских банд.

Осенью прошлого года по книге Гараева вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. По оценкам руководителя онлайн-кинотеатра Wink Антона Володькина, за три месяца его посмотрели свыше 23 миллионов человек. Благодаря популярности сериала книга Гараева 2020 года заняла второе место по продажам на сервисе «Литрес».

Актер Никита Кологривый усомнился в честном отборе актеров на роли в сериал «Слово пацана». Он заявил, что некоторые коллеги попали на съемки, минуя кастинги.