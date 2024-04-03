Паула Хансдон - филолог, исследователь творчества русских писателей. В городе Челмсфорд графства Эссекс она преподавала драму в одном из колледжей и ставила спектакли в любительском театре.

«В качестве режиссера я выбрала „Чайку“. А „Вишневый сад“ и пьесу „Дядя Ваня“ сама перевела на английский», - пояснила она.

Впервые британка оказалась на полуострове в 2005 году, когда подарила себе на день рождения поездку в Ялту, чтобы посетить Дом-музей Чехова.

Хансдон уточнила, что для более тщательного изучения творчества любимого писателя необходимо думать на его языке. Британка также поделилась впечатлениями от полуострова.

«Последние годы Крым так стремительно меняется, так много новостроек, дорог, которых раньше не было, что я порой не узнаю знакомые места. Помимо Симферополя хочу побывать в Севастополе, Феодосии, в Саках и обязательно в Ялте», - отметила она.

Ранее бывшую главу глава МИД Австрии Карин Кнайсль удивило дружелюбие россиян. Она заявила, что многие жители Европы за улыбками скрывают свое негативное отношение к приезжим.