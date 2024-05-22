Критик назвал идеальную кандидатуру на роль Жириновского в новом сериале

«Нужно, чтобы получился живой Жириновский, а это очень сложно. В сериале мы должны увидеть не маску Жириновского, а живого человека», - сказал он.

Критик отметил, что играть политика придется с пластическим гримом на лице. Это еще сильнее осложнит задачу артиста, которого отберут на эту роль. Кроме того, важно передать речь покойного лидера ЛДПР.

«Желательно точно воспроизвести интонацию и голос, а это может только Безруков. Он всегда идеально озвучивал Жириновского в „Куклах“. Жириновского Безруков еще не играл», - пояснил Шпагин.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провел переговоры с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом, во время которых обсудили подробности будущего сериала о Жириновском. Актерский состав пока неизвестен.