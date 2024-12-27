Кремлевская елка открылась в Москве

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В этом году, который объявлен Годом Семьи, сюжет Кремлевской елки посвятили теме семейных традиций. На сцене Большого зала покажут представление «Новогоднее путешествие в Заполярье».

«Мы подготовили современную сказку, которая расскажет о том, что объединяет поколения и как поддержка семьи помогает в исполнении заветных желаний», - рассказала зампред Федерации профсоюзов Наталья Свиридова.

Подготовка грандиозного новогоднего шоу продолжалась в течение всего года. В представлении приняли участие 250 артистов сцены и анимационной программы. Для шоу подготовили около 240 костюмов.

Перед началом сказки гостей ждет интерактивная программа с цирковым шоу, танцевальными мастер-классами, играми с ростовыми куклами и персонажами детских сказок.

Устроители мероприятия рассчитывают, что на 36 сеансах елки в декабре–январе смогут побывать более 200 тысяч человек.

Сеансы спектакля «Новогоднее путешествие в Заполярье» будут проходить ежедневно три раза в день - в 10:30, 14:00 и 18:00. Исключением станет только 1 января. Цикл представлений 8 января завершит Патриаршая елка для воспитанников воскресных школ.

Ранее команда губернатора Московской области для ребят из семей бойцов СВО организовала праздничный концерт в зале «Live Арены». Его посетили около 90 детей из Богородского округа.