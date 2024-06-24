Козловский объяснил, почему российское кино отстает от западного

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих - всегда были и еще долгое время будем», - сказал он.

По словам Козловского, американская киноиндустрия достигла большого успеха благодаря отсутствию цензуры, несмотря на «определенные перекосы».

Актер пояснил, что в Соединенных Штатах создают не только успешные, но и проходные картины. Однако российский кинематограф пока не способен составить им конкуренцию.

В Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ пройдет фестиваль «RT.Док: Время наших героев». Откроет мероприятие документальный фильм «Авдеевка. Так выглядит война». Посмотреть картину смогут все желающие бесплатно.