06 августа 2024, 07:12

Концерт молодых артистов-блогеров пройдет в «Лужниках» 11 августа

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В День строителя 11 августа на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках» проведут концерт артистов-блогеров для детей. Он состоится при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На концерте пройдут выступления 10 исполнителей. Среди них Кристина Карамелька, Мусим Ашуров, Кира Тимралеева, Тема Туленов, Никита Шульгин, Соня Сафарова, Марьяна Локель, ⁠⁠Марьяна Ми, Saasha и Вау Вероника. Они исполнят самые известные песни из своего репертуара. Мероприятие начнется в 17:00.

Также для детской аудитории форума-фестиваля в «Лужниках» начала работать площадка «Сам себе строитель». Участникам помогают почувствовать себя в роли строителя или архитектора, самостоятельно создать различные объекты и составить сценарий для них.

Дети Строительство Концерты Песни Москва
05 августа 2024, 18:17
Российскую комедию «СуперБобровы» переснимут во Франции
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Во Франции займутся адаптацией российской картины «СуперБобровы». Продюсер и актер Жан-Мари Ларонз заявил на III Международном кинофестивале дебютов евразийского континента «Одна шестая», что приобрел права на адаптацию этой комедии, сообщили журналисты «Газеты.ру».

Ларонз назвал «СуперБобровы» хорошим, смешным, добрым фильмом, который обязательно понравится жителям Франции.

По словам продюсера, уже во всю идет работа над производством.

«Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история», - пояснил Ларонз.

Он отметил, что купит права еще на несколько российских картин и уже ведет соответствующие переговоры.

Впервые зрители увидели фильм «СуперБобровы», режиссером которого стал Дмитрий Дьяченко, в 2016 году. Сюжет ленты разворачивается вокруг семьи Бобровых со сверхспособностями, которые у них появились благодаря метеориту, попавшему однажды в их дом.

На днях в Москву приехал французский режиссер Гаспар Ноэ. Его пригласили поучаствовать в закрытом мероприятии.

Кино Режиссер Франция Актеры
05 августа 2024, 14:46
Лауреат премии «Грэмми» умер в 45 лет от неизвестной болезни
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Американский музыкант и продюсер Шон Мартин умер 3 августа на 46-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили участники группы Snarky Puppy на странице коллектива в социальной сети Instagram*.

«Мы потеряли легенду музыки и, главное, прекрасного, блестящего человека. Шон Мартин за свою жизнь тронул многих людей и через прекрасное бессмертие музыки продолжит это делать», - написали они.

Точная причина смерти не указывается. Однако осенью прошлого года прошел благотворительный концерт в поддержку музыканта. Организаторы заявили, что артист сильно болен, но какой конкретно недуг поразил его, не уточнили.

Шон Мартин родился в 1978 году в Далласе. С четырех лет он учился играть на фортепиано, но профессионально занялся музыкой будучи студентом. Он был участником группы Snaky Puppy, основанной в 2004 году. На его счету несколько сольных пластинок, сотрудничество с десятком певцов, таких как Бьорк и Эрика Баду, а также Мартин четыре раза становился лауреатом премии «Грэмми».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Музыка Премия Грэмми
05 августа 2024, 05:44
Более 10 регионов приняли рекомендации Минкульта по дресс-коду артистов после скандала с Бузовой
РИА «Новости»
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Власти как минимум 12 российских регионов приняли рекомендации Министерства культуры о внешнем виде артистов после скандального концерта Ольги Бузовой в Уфе. Об этом сообщили «Известия».

В рекомендациях отмечается, что в министерство поступили многочисленные обращения от граждан и общественных организаций, а также депутатские запросы. Их авторы обеспокоены практикой использования в медиапространстве сценических образов (костюмов), которые не соответствуют «месту и формату творческих мероприятий, а также морально-этическим общественным нормам».

При этом рекомендации не содержат конкретных требований к одежде артистов.

В частности, в Белгородской области уже назначили ответственных лиц, которые на генеральных репетициях будут оценивать внешний вид выступающих на соответствие требованиям.

Ранее в Уфе разразился скандал : Бузова вышла на сцену на концерте в День защиты детей в кожаном купальнике, чулках и высоких сапогах на каблуках. Ее сценический образ возмутил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

Ольга Бузова Скандалы Концерты Минкультуры РФ Шоу-бизнес
31 июля 2024, 15:14
Умер музыкант Михаил Подкорытов-Курганский
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На 50-м году жизни умер музыкант и звукорежиссер Михаил Подкорытов-Курганский. Об этом сообщила пресс-служба курганского Дворца культуры железнодорожников.

«Многим из нас он запомнится как настоящий профессионал, умевший поднять концерт или мероприятие до столичного уровня. Вкладывая всю душу в свое творчество, Михаил требовал этого и от остальных, не терпя полумер», - поделились коллеги музыканта.

В пресс-службе уточнили, что Подкорытов-Курганский умер 30 июля после болезни, однако других подробностей не привели. Прощание с музыкантом пройдет 2 августа в Богоявленском храме.

Михаил Подкорытов-Курганский родился 12 апреля 1975 года. Он успел поработать с такими известными группами, как «Ария», «Сплин», «Бутырка», «Смысловые галлюцинации».

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