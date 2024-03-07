Киносказку «Варвара-краса, длинная коса» осовременят

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Сценарий для нового проекта напишет Евгения Хрипкова. Среди ее работ - «Звоните ДиКаприо!», «Неидеальный мужчина», «Мальвина».

Хрипкова отметила, что будет интересно создать ремейк на сказку, используя современные технологии кинопроизводства, подчеркнув все ее лучшие качества.

Она добавила, что планирует оставить в сценарии хулиганский заряд оригинала и усилить эмоциональность.

«Мы не хотим переносить действие сказки в современность, мы хотим осовременивать ее деталями, в которых зритель будет считывать наше время», - пояснила Хрипова.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица поделился творческими планами. Он рассказал, что будет снимать фильм «Преступление без наказания», который объединит романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот».