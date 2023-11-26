Киносказка «По щучьему велению» собрала в прокате 2,2 млрд рублей

Для сравнения: общие сборы «По щучьему велению» составили 2,219 миллиарда рублей, а комедийного фэнтези про богатыря - 2,204 миллиарда. Картина Клима Шипенко по этому показателю заняла второе место.

Фильм Войтинского уже назвали миксом русских народных сказок, в центре сюжета которого находится история Емели, который поймал на рыбалке волшебную щуку. Рыба исполняла желания. Главного героя сыграл актер Никита Кологривый.

При этом в российском прокате по сборам продолжил лидировать фильм про Чебурашку, который вышел на экраны в начале этого года и собравший 6,7 миллиарда рублей.

Фильм «По щучьему велению» за первые две недели проката заработал более 1,44 миллиарда рублей , лидируя по количеству проданных билетов в кинотеатрах. За первый выходной прокат картина собрала 409,5 миллиона рублей, а на второй неделе - 781,7 миллиона.