25 ноября 2023, 23:38

Киноляп с пледом заметили в фильме «Москва слезам не верит»

Unsplash
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Зрители нашли незаметный на первый взгляд киноляп в фильме «Москва слезам не верит». Их внимание привлек плед, сообщил РБК.

Во время съемок декораторы несколько раз использовали один и тот же плед в разных сценах. Например, герой фильма Гоша накрыл им героиню Катерину Тихомирову во время совместного отдыха. Однако его же использовали и как настенный ковер в квартире у одного из персонажей картины Володи, которого сыграл Олег Табаков.

Когда героиня Веры Алентовой пришла домой к Владимиру, то за ее спиной висел тот же плед. Многие зрители заметили эту деталь только спустя 40 лет после выхода картины.

Фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел в 1980 году. Он быстро стал лидером проката. Картина получила большое количество наград в Советском Союзе. Также в 1981 году киноленте дали премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее очередной киноляп обнаружили и в известном фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Зрители указали на странные метаморфозы, которые происходят с зонтиком героини Светланы Немоляевой.

Кино Фильмы
25 ноября 2023, 17:45
Минстрой и Минтранс представили уникальные экспозиции на выставке «Россия»
РИА «Новости»
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В рамках международной выставки «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ, министерства транспорта и строительства и жилищно-коммунального хозяйства открыли экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее». В павильоне № 15 гости форума смогут узнать о главных достижениях отраслей.

Участие в открытии приняли первый зампредседателя Правительства России Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Уникальным экспонатами Минтранса стали масштабная модель Крымского моста и интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог.

Каждому посетителю предложили нарисовать на специальном оборудовании самолет, который превращался в трехмерную модель и взлетал в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского.

«Впечатления потрясающие: на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет», - высказался о выставке Белоусов.

Савельев напомнил, что в 2024 году транспортному комплексу исполнится 215 лет. Российские власти делают все возможное для улучшения передвижения и роста мобильности в стране.

Часть экспозиции «Строим будущее» посвятили восстановлению новых регионов России. Для детей из Донецка провели специальную экскурсию.

Выставки Россия Правительство РФ Москва 2023
25 ноября 2023, 01:31
Стал известен победитель шоу «Ну-ка, все вместе!»
Unsplash
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Победа в юбилейном сезоне вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» досталась певцу из Таджикистана Фарруху Хасанову. Он получит главный приз, сообщило РИА «Новости».

«Конечно, не ожидал, но верил в лучшее! Проект открывает мне новые двери, уверен, что изменится многое - от целей до планов на будущее», - заявил молодой певец.

Второе место досталось артисту из Киргизии по имени Азат Раимбердиев, а третье забрала москвичка Софико Кардава. Возглавляющий жюри Сергей Лазарев не сдержал эмоций и поблагодарил участников шоу и зрителей за поддержку вокального проекта.

Масштабный музыкальный конкурс заинтересовал молодых исполнителей тем, что победа принесла бы им приз в размере пяти миллионов рублей, а также шанс записать песню с ротацией в эфире «Нового радио». Этим и займется победитель Хасанов.

Программа «Ну-ка, все вместе!» вернулась в эфир телеканала «Россия 1» в начале этой осени. Организаторы задумали, что в каждом новом выпуске споют восемь исполнителей, причем в разных жанрах. Их предупредили, что для победы нужно поднять с места 100 членов жюри, а зрителей воодушевить, чтобы они присоединились к песне.

Россия Телевидение Москва 2023
24 ноября 2023, 15:22
Ученики детских школ искусств Москвы получили около 27 тысяч наград за год
Сайт мэра и правительства Москвы
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Ученики московских школ искусств и творческих колледжей получили около 27 тысяч наград суммарно за этот год. Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Ребята выступали на многих российских и зарубежных площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», - уточнил он.

В столице работают почти 150 творческих образовательных организаций, среди них школы и колледжи искусств для детей и институт музыки. Приблизительно 100 тысяч юных музыкантов обучаются там.

Каждый год свыше 50 тысяч учеников участвуют в более чем 15 тысячах мероприятий. Только за этот учебный год 35 тысяч юных деятелей искусства поборолись за первенство в турнирах и фестивалях.

Кроме того, за 2023-й конкурсанты заработали свыше 16 тысяч наград регионального и всероссийского уровня, а еще приблизительно 10,8 тысячи - международного.

Так, ученики музыкальной школы № 76 в начале лета играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в Карнеги-холле Нью-Йорка. Пианисты Дарья Кротова и Алина Сатдарова стали лауреатами первой премии, Артемий Крутеев, Тагир, Динара и Марат Сатдаровы - второй. А их учительницу Екатерину Липс признали по итогам конкурса лучшим преподавателем.

В начале осени ученик специальной музыкальной школы имени Гнесиных Дени Кохановский занял второе место на V Международном конкурсе юных пианистов в Италии в городе Сереньо.

Ранее стало известно, что баянисты из Одинцова выступят на гала-концерте форума «Россия» 25 ноября.

Школы Музыка Школьники Сергей Собянин Москва 2023
24 ноября 2023, 12:24
Около 300 особо ценных документов исследовали участники архивного проекта в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичном Главархиве завершился первый этап образовательного проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения». В нем приняли участие 15 студентов, которые провели исследования приблизительно 300 документов об известных личностях в области медицины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь тезисы из этих исследований ребят будут использованы архивистами в подготовке заключений при представлении отобранных документов Ивана Сеченова, Николая Пирогова и Николая Склифосовского на присвоение им статуса „уникальный“», - добавила она.

В рамках этого проекта старшеклассники и студенты колледжей овладели навыками работы с архивами, а также провели анализ оригинальных архивных записей, касающихся достижений ведущих медицинских деятелей.

Следующая группа учеников проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» приступит к работе с документами знаменитых студентов Императорского Московского университета, внесших весомый вклад в развитие российской индустрии театра и кино.

Годовой проект стартовал в сентябре прошлого года. Его организовали Главархив и Московский центр воспитательных практик.

Также столичный Главархив обнародовал исторические снимки с военного парада на Красной площади 1941 года.

Школьники Студенты Образование Москва 2023 Наука Анастасия Ракова

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