Киноляп с пледом заметили в фильме «Москва слезам не верит»

Во время съемок декораторы несколько раз использовали один и тот же плед в разных сценах. Например, герой фильма Гоша накрыл им героиню Катерину Тихомирову во время совместного отдыха. Однако его же использовали и как настенный ковер в квартире у одного из персонажей картины Володи, которого сыграл Олег Табаков.

Когда героиня Веры Алентовой пришла домой к Владимиру, то за ее спиной висел тот же плед. Многие зрители заметили эту деталь только спустя 40 лет после выхода картины.

Фильм режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вышел в 1980 году. Он быстро стал лидером проката. Картина получила большое количество наград в Советском Союзе. Также в 1981 году киноленте дали премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее очередной киноляп обнаружили и в известном фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман». Зрители указали на странные метаморфозы, которые происходят с зонтиком героини Светланы Немоляевой.