29 мая 2024, 17:17

Кинокритик объяснил, почему фильм «Анора» получил «Золотую пальмовую ветвь»

Global Look Press
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Кинокритик Сергей Сычев в беседе с 360.ru предположил, что фильм «Анора» удостоился «Золотой пальмовой ветви» на 77-м Каннском кинофестивале благодаря председателю жюри Грете Гервиг. По его мнению, такое решение было связано с ее личными предпочтениями.

«Жюри возглавляла Грета Гервиг, которая никогда не была рафинированной интеллектуалкой и эстеткой. Она связана с американским независимым кино, снималась в очень хороших картинах как актриса и сама как режиссер делала хорошие фильмы, но достаточно посмотреть „Барби“, чтобы обнаружить, что перед нами не суперинтеллектуал», - заявил Сычев.

При этом он назвал Гервиг «неглупой и интересной женщиной с очень яркими художественными идеями». Критик предположил, что многие эстетские фильмы в Каннах председателю жюри показались неинтересными, так как она работает в другом кино. Лента «Анора» ей понравилась, так как она похожа на типичную независимую американскую картину.

«У Каннского кинофестиваля есть определенная история, определенный флер, и есть очень много случаев, когда приз не давали самым достойным фильмам, которые впоследствии становились вехами в развитии кино и были признаны классикой, а давали фильмам, которым можно было и не давать „Золотую пальмовую ветвь“, потому что она им не нужна», - уточнил критик.

Сычев предположил, что фильм «Анора» вряд ли оставит след в истории кино, по нему не будут вспоминать 77-й Каннский фестиваль и он не задаст тренд. По его мнению, больше остальных награду заслуживал криминальный мюзикл «Эмилия Перес» режиссера Жака Одиара.

«Пожалуй, в этот раз в программе фестиваля не было такого фильма, который задавал бы тренд в развитии кино на ближайший период. Не было условно фильма уровня „Криминального чтива“, „Догвилля“ или, например, „Летят журавли“, который когда-то тоже получил „Золотую пальмовую ветвь“», - заключил критик.

При этом фильм «Анора» Сычев назвал наивным и абстрактным. Он предположил, что фильм смотрелся бы актуально, если бы был снят 30 лет назад.

Кино Фильмы Фестивали
29 мая 2024, 13:51
«Это печально». Никас Сафронов раскритиковал купленную Киркоровым картину
Global Look Press
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Купленная певцом Филиппом Киркоровым картина «Король Земли» — некачественная пародия. Таким мнением поделился художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, работы художника из Дзержинска Ильи Спиченкова являются не очень качественными пародиями на американского живописца Джорджо Кондо.

Сафронов отметил, что нет смысла обсуждать покупку картин людьми, которые не разбираются в высоком современном искусстве.

«Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества», - пояснил Сафронов.

По его словам, нужно продвигать отечественных художников с авторским стилем и неповторимым почерком.

«Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально. Печально, что рынок сегодня в такой стагнации», - сказал Сафронов.

Накануне Киркоров опубликовал в соцсетях купленную картину Спиченкова. Артист отметил, что работа идеально вписалась в Театральную зону в его доме.

Купленная певцом Филиппом Киркоровым картина «Король Земли» - некачественная пародия. Таким мнением поделился художник Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru.

Филипп Киркоров Картины Художники Никас Сафронов
29 мая 2024, 12:25
Умер актер из фильма «Кин-дза-дза!» Валерий Фролов
Freepik
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Не стало актера Валерия Фролова, известного по фильмам «Кин-дза-дза!» и «Следствие ведут ЗнаТоКи». Ему было 76 лет, сообщил сайт kino-teatr.ru.

По данным портала, артист скончался 7 мая, но информация об этом появилась только сейчас. О причинах смерти пока ничего не известно.

Валерий Фролов родом из города Шахты. Когда ему исполнилось пять лет, родители перевезли сына в Ростов-на-Дону. Его творческий путь начался еще в первом классе с роли чеховского Ваньки Жукова. После окончания ГИТИСа в 1972 году он служил в Ногинском областном театре, Московском областном театре имени Островского, Театре-студии «Драматург».

Фролов дебютировал на экране в 1977 году в фильме-спектакле «Любовь Яровая». На счету артиста более двух десятков фильмов и сериалов, включая «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Кин-дза-дза» и «Букет фиалок».

Болезни Театры Актеры
28 мая 2024, 23:58
Десятки миллионов китайцев посмотрели концерты оркестра Бутмана
Pxhere
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Более 50 миллионов человек посмотрели трансляцию концертов Московского джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, которые прошли в Китае с 25 по 26 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе коллектива.

«Концерты прошли в рамках Годов культуры России и Китая на открытой площадке у Великой Китайской стены», - отметили представители оркестра.

Мероприятия посетили более двух тысяч зрителей.

Концертная программа состояла из двух частей. Музыканты исполнили российские произведения в джазовых аранжировках, авторские композиции Бутмана и китайские песни.

Ранее Бутман заявил, что у современных музыкантов больше возможностей в джазе. Артисты могут выступать в филармониях, на концертных площадках и фестивалях.

Концерты Песни Россия Китай
28 мая 2024, 17:55
«Она же не обезьянка в клетке». Режиссер Лазарев — о Бузовой в спектакле во МХАТе
РИА «Новости»
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Главный режиссер Театра Российской армии, народный артист России Александр Лазарев-младший раскритиковал приглашение певицы Ольги Бузовой на роль во МХАТ имени М. Горького. В программе RTVI «Легенда» он назвал это провокацией и дискредитацией профессии актера.

«И взять пригласить ее в театр на роль - ну, это провокация. Это даже какая-то дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет, люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей - профессиональные, которые умеют это делать», - заявил Лазарев-младший.

По его словам, Бузову задействовали в спектакле для привлечения публики в театр.

«Да и для Бузовой это обидно, она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Тоже нужно было понимать. Это с двух сторон нехорошо получилось, мне кажется», - заключил режиссер.

Спектакль «Чудесный грузин», рассказывающий о молодости Иосифа Сталина, впервые показали во МХАТе летом 2021 года.

Роль Беллы Шанталь в постановке досталась Бузовой. Эдуард Бояков, будучи в то время худруком театра, объяснил приглашение певицы желанием «хайпануть».

Сама артистка призналась, что выходить на сцену театра каждый раз волнительно. При этом Бузова отметила, что у нее все получилось.

Ольга Бузова Театры Актеры

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