«Кино может остаться незамеченным». Нигамедзянов объяснил, почему фильмам нужен агрессивный маркетинг

«Мне кажется, фильму нужна хорошая реклама. Правда, без рекламы, к сожалению, сейчас довольно трудно, и кино может остаться незамеченным, потому что много крутого авторского кино, фестивального, о котором далеко не все знают», - рассказал артист.

По его словам, в первую очередь это связано с тем, что рекламе уделили мало времени и средств. Именно поэтому маркетинг очень важен.

При этом реклама не может определить, насколько кино зайдет или не зайдет зрителям, считает Нигамедзянов.

«Если просто так сложилось, что это крутой материал, <…> крутой сценарий, как-то все сложилось, попало в какой-то период времени, когда люди захотели это получать, смотреть, следить за этим, значит, это работает. И не важно, пропагандистское это кино или не пропагандистское», - отметил актер.

Что касается «Слова пацана», то сами создатели сериала вряд ли ожидали такой реакции зрителей, поделился мнением Нигамедзянов.

«И сами актеры, мои коллеги, знакомые, они тоже не ожидали настолько [большую] волну хайпа, резонанса и интереса к этому», - заключил артист.