30 ноября 2023, 19:29

Кино и пацаны. Новый российский сериал оказался в центре скандала

Unsplash
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Новый российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» по доброй традиции получил минуту славу в виде скандала. Создателей обвинили в том, что они учат детей плохому (и кстати, это мнение не так уж несправедливо). Однако больше всего эта суета напоминает пиар.

Почему требуют запретить «Слово пацана» Сюжет нового творения Крыжовникоа прост: главного героя, домашнего мальчика 14 лет по имени Андрей, обижали в школе. Парень решил присоединиться к молодежной уличной группировке, которые делят улицы Казани конца 1980-х годов. В общем, драки, кровь, бандитская «романтика», любовь. И масса хвалебных отзывов блогеров.

Хотя сериал об ОПГ малолетних отморозков только вышел, его уже потребовали запретить. Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала Роскомнадзор проверить «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям.

По словам киноведа, ближе всего к верному восприятию того времени подошел фильм российского режиссера Александра Велединского «1993» - он полностью разрушил привычные криминальные стереотипы и показал нормальную и реальную жизнь начала 90-х.

Причиной обращения стали жестокие игры современных подростков: они начали пробовать свои силы в уличных драках «как в сериале». Хотя кинолента соблюдает требование закона и имеет маркировку «18+», ее может посмотреть кто угодно. О том, что у детей есть родители, никто вспоминать не стал.

Претензии выглядят настолько смешными и нелепыми, что сразу вспоминается скандал вокруг «Матильды» Алексея Учителя. Там тоже были требования общественников «запретить и непущать», которые на поверку оказались не более чем пиар-ходом для подогрева интереса к фильму сомнительной художественной ценности.

Герой, а не просто бандит Киножурналист и кинокритик Роман Григорьев рассказал «360», что главный герой в кино - это человек, с которым зритель себя сознательно ассоциирует и по мере развития сюжета сопоставляет свои внутренние эмоции с поведением человека на экране.

О чем сериал «Слово пацана» Российский режиссер Андрей Першин, обычно выступающий под псевдонимом Жора Крыжовников, снял новый восьмисерийный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он рассказывает о междоусобной борьбе молодежных группировок во времена развала СССР. Пока зрители увидели только четыре эпизода.

Перед премьерным показом продюсер сериала Федор Бондарчук заявил, что «Слово пацана» - флагманский и долгожданный проект «про нас, про время, про страну, про боль, про любовь, про ненависть, про то, как было и как должно быть». Гендиректор Wink Антон Володькин сообщил, что сериал точно войдет в историю кино.

Большинство снявшихся артистов - молодые и пока известные мало. Зато среди взрослых актеров есть знакомые фамилии: вездесущий Сергей Бурунов, звезда предыдущих фильмов Крыжовникова и по совместительству жена режиссера Юлия Александрова, а также дети своих родителей Иван Янковский, Анна Пересильд и Иван Макаревич.

Однако кино в массе своей всегда будет возвращаться, говоря метафорически, к «Улицам разбитых фонарей», заверил Шпагин. Кинематограф на протяжении всей истории своего существования приманивал зрителей не только любовью, а именно кровью, криминалом, борьбой добра со злом.

Если дело не касается какой-то патологии, а на экране лишь история симпатичного парня, попавшего в плохую компанию и ставшего вором или убийцей, зритель не будет предъявлять чрезмерных этических претензий, отметил кинокритик. Это как в игре GTA - никто не спрашивает, скольких людей ты расстрелял по дороге, проходя миссию.

«Дело не в том, что в России вообще популярны фильмы о бандитах, просто у нас популярны фильмы о наших бандитах. Но к этому надо очень внимательно относиться: ведь это же все закладывается на подсознание. Например, Саша Белый из сериала „Бригада“ - ужасный образ линейного персонажа», - сказал Григорьев.

Для России куда важнее именно такие герои, а не какие-то приблатненные «реальные-нереальные пацаны» с соответствующей лексикой, отметил кинокритик. Подобные персонажи откровенно плохо воздействуют на зрителя и разрушают его психику.

Улицы разбитых фонарей Киновед, кинокритик, журналист Александр Шпагин напомнил, что главной фигурой жизни и кинематографа начало 90-х годов прошлого века был киллер. И ощущение от того времени сегодня осталось только криминальным: прямо на улице кого-то бьют, рядом взрывается автомобиль, за кем-то гонятся и так далее.

Кинокритик подчеркнул, что никто из зрителей сериала не захотел бы в реальности иметь дело с этим рэкетиром без тормозов и эмпатии, который мог запросто обобрать или просто убить человека.

Но сегодня это не все помнят и понимают. Тем более что все эти Саши Белые давно перебили друг друга.

Кино Россия
30 ноября 2023, 18:31
Гергиева представят коллективу Большого театра в качестве директора — СМИ
Википедия
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Дирижера Валерия Гергиева официально представят коллективу Большого театра как нового директора. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

Объявление сделает нынешний руководитель культурного учреждения Владимир Урин 1 декабря. По предварительным данным, Гергиев будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

Ранее худрук Мариинского театра прокомментировал слухи о своем назначении на пост директора ГАБТ. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать в два раза больше.

В СМИ ранее появилась информации о том, что дирижер сменит на должности директора Большого театра Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию. Слухи о назначении Гергиева на пост главы ГАБТ подтвердила журналистка Ксения Собчак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с Урины и Гергиевым.

Россия Театры
30 ноября 2023, 06:31
Нацпроект «Культура» в России продлят до 2030 года
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Национальный проект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. Благодаря ему отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств, заявила на правительственном часе в Госдуме министр культуры Ольга Любимова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта „Культура“. Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких. Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта „Культура“ до 2030 года», - сказала она.

Нацпроект «Культура» стартовал в 2019 году и завершится в 2024 году. В него вошли три федеральных проекта - «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Ольга Любимова сообщила, что только за последние два года удалось отремонтировать 274 детских школ искусств и обеспечить еще 610 таких учреждений и училищ музыкальными инструментами, материалами и оборудованием. В 68 регионах построили и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры и модернизировали 197 кинозалов.

В Подмосковье по этому нацпроекту в 2023 году построили центр культурного развития на территории Раменского, спортивно-репетиционный зал в Химках, капитально отремонтировали Сергиевскую детскую школу искусств в Коломне. К единому стандарту привели 16 библиотек.

Нацпроекты Минкультуры РФ
30 ноября 2023, 00:43
Скончалась советская актриса Тамара Солодовникова
Freepik
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Советская актриса Тамара Солодовникова скончалась в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщило агентство Регнум со ссылкой на свой источник.

Пенсионерку нашли мертвой в ее квартире на Конаковском проезде. Причиной ее смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Тамара Солодовникова появилась на свет 1 сентября 1925 года. Она начала свою творческую деятельность в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там женщина встретила своего будущего супруга - Сергея Штейна. В военные годы мужчина стал разведчиком, но после ранения вернулся к обычной жизни и нашел себя в актерстве.

Уже с 1958 года Солодовникова вместе с мужем играла в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте». Там женщина прослужила до пенсии. Помимо спектаклей артистка снималась в фильмах. Зрители видели ее в таких проектах, как «Дом и хозяин», «Глава семьи», «Скрипка Ротшильда» и «Графиня».

СССР Театры Актеры
29 ноября 2023, 17:19
Собянин поздравил актрису Нину Гребешкову с днем рождения
РИА «Новости»
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Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму актрисе Нине Гребешковой в честь ее 93-го дня рождения. Она появилась на официальном сайте столичного правительства.

«Созданные Вами замечательные женские образы полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа», - написал мэр.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и получила образование в ВГИКе. Она работала в театре-студии и сыграла множество ролей в известных фильмах. Особо заметной стала ее работа в комедиях Леонида Гайдая, таких как «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Не может быть!». Кроме того, она приняла участие в множестве других фильмов, которые также получили признание и любовь зрителей.

Звание заслуженной артистки России присвоили Нине Гребешковой в 2001 году.

Кино Сергей Собянин Москва 2023

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