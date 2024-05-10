10 мая 2024, 00:33

Кинляпы нашли в фильме «Диверсант. Конец войны»

Freepik
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Зрители нашли в фильме «Диверсант. Конец войны» неточности. Издание «Gorodche» обратило внимание на несостыковку с орденом.

Киноляп заключается в ордене Богдана Хмельницкого, присутствовавшем на груди у подполковника Костенко. Действие картины разворачивается весной 1943 года, а эту награду утвердили осенью того же года.

По сюжету «Диверсанта», события происходят в оккупированном фашистами Крыму в 1943 году. Речь шла о глубоком тылу противника, поэтому простых разведчиков туда никогда бы не отправили. В этом случае этой работой занимались бы лучшие специалисты НКВД СССР.

Еще одни неточности касаются исторических фактов. В начале сериала во время бритья Колязин ведет диалог с Фридрихом. В кадре он остается со следами пены на лице, еще миг и он уже предстает гладко выбритым.

Ошибку ранее нашли и в картине «Самая обаятельная и привлекательная». В сцене с героем актера Александра Абдулова - у него на шее загадочно появились наушники, которых секунду назад не было.

Сериалы Крым Фильмы
09 мая 2024, 01:15
Минкульт не допустил до проката фильм с Ургантом в главной роли
РИА «Новости»
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Министерство культуры РФ не выдало прокатное удостоверение фильму «Во сне ты горько плакал», где главная роль досталась телеведущему Ивану Урганту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По словам общественника, он получил ответ от Минкульта, куда ранее обратился с просьбой отказать картине в прокате в России.

«В нем сказано, что на данный фильм прокатное удостоверение не выдавалось, соответственно в России этот фильм показывать не будут», - уточнил Бородин.

Ургант снялся в дебютной работе журналиста Николая Солодникова прошлым летом. Съемки прошли в Санкт-Петербурге. В том же году состоялся закрытый премьерный показ фильма в Москве.

В начале апреля Бородин обратился в Минкульт, требуя запретить показ картины в российских кинотеатрах. Также глава ФПБК не раз заявлял, что Урганту надо помешать зарабатывать на зрителях в России.

Ранее режиссер Михаил Миронов заявил, что считает Урганта своим другом, отметив, что у них с ним «планов громадье». При этом не назвал конкретных проектов.

Кино Фильмы Актеры Иван Ургант Минкультуры РФ
08 мая 2024, 17:44
«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи покажут в России
Global Look Press
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Новая лента британского кинорежиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» выйдет в российский прокат 13 мая. Помимо кинотеатров, фильм появится на «Кинопоиске», сообщила пресс-служба онлайн-сервиса.

Сюжет картины разворачивается в 1942 году. Группа отважных авантюристов объединяется в секретное боевое подразделение. Их миссия - смелая операция против нацистов. Главные роли исполнили Генри Кавилл, Алан Ричсон и Тиль Швайгер.

Продюсерский центр медиасервисов Яндекса «Плюс Студия» выступил в качестве сопродюсера фильма.

«Студия - не только дистрибьютор, но и сопродюсер двух последних кинокартин Гая Ричи - „Переводчик“ и „Министерство неджентльменских дел“», - отметили в «Кинопоиске».

Сначала Министерство культуры решило не выдавать фильму прокатное удостоверение. Однако затем изменило свое решение.

Кино Голливуд Фильмы
08 мая 2024, 16:53
«К музыке не имеет отношения». Пригожин объяснил, почему не стал смотреть Евровидение
РИА «Новости»
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Продюсер Иосиф Пригожин не стал смотреть Евровидение из-за политизированности конкурса. На это он указал в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам продюсера, он не видит смысл следить за шоу, на котором не представлена Россия. И как музыкальное событие конкурс давно не воспринимает.

«Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», - сказал Пригожин.

Продюсер усомнился, что от выступающих на Евровидении можно услышать что-то новое.

«Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое? Я не начинающий продюсер», - отметил он.

Пригожин также ответил на вопрос об организации Интервидения - российского аналога Евровидения. Он готов стать одним из разработчиков конкурса.

«Позовут организовать - организуем легко. Позовут принять участие - примем участие, не позовут - посмотрим со стороны», - резюмировал продюсер.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он хочет провести конкурс уже в 2024 году.

Евровидение Музыка Иосиф Пригожин конкурсы Шоу-бизнес
08 мая 2024, 16:10
Анатолий Кот рассказал о съемках в новом сериале «Истребители. Битва за Крым»
РИА «Новости»
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На канале «Россия» состоялась премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». В роли командира полка выступил Игорь Петренко, а его антагониста — представителя НКВД — сыграл Анатолий Кот. В интервью РИА «Новости» он рассказал о работе над фильмом и своем подходе к исполнению ролей отрицательных персонажей.

На канале «Россия» состоялась премьера сериала «Истребители. Битва за Крым». В роли командира полка выступил Игорь Петренко, а его антагониста - представителя НКВД - сыграл Анатолий Кот. В интервью РИА «Новости» он рассказал о работе над фильмом и своем подходе к исполнению ролей отрицательных персонажей.

Сериал повествует о 1944 годе, когда перед важным наступлением на Крым в Анапу перебросили истребительный полк под руководством Александра Романова (в исполнении Петренко). В одном из воздушных боев герой захватывает вражеский самолет новой модели, который затем отправляют в конструкторское бюро для разработки нового советского истребителя Як-9У.

Со временем сам Романов оказывается в бюро, где встречает Елену Сотникову (Екатерина Вилкова) и влюбляется в нее. Все это время ему противостоит представитель НКВД Владлен Сорокин, роль которого досталась Коту. Артист признался, что ему нравится работать над персонажами-антагонистами.

«Это моя профессия - оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе - совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит», - рассказал актер.

Он отметил, что его любимый фильм о Великой Отечественной - «Двадцать дней без войны».

Премьера еще одного фильма о войне «Адмирал Кузнецов» состоится на медиаплатформе «Смотрим». Он также выйдет в эфире телеканала «Россия».

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