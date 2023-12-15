Казанское название. Сценарист «Слова пацана» объяснил смысл слова «чушпан»

«Это эндемик - это конкретно казанское название вот этих ребят. Мы его не придумали, оно реальное», - пояснил собеседник канала.

В том же интервью он признался, что съемочная группа не ожидала подобного успеха проекта, хотя «знала, что это будет офигенно». В СМИ появилось много сообщений о ЧП и преступлениях в подростковой среде на фоне входа сериала. Золотарев отметил, что 99% этих новостей оказались хайпом, и не исключил, что команда будет судиться с недобросовестными СМИ.

Сценарист также посетовал на то, что в интернет утекли совсем сырые последние серии, «недоделанный фарш». Последние две серии сейчас переснимают, но не из-за утечки, а в свете большой популярности сериала.

Полный текст интервью - здесь.